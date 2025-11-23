Свят

Заради дронове: Спряха трафика на летището в Айндховен

От въоръжените сили на Нидерландия съобщиха, че са използвали оръжие срещу тях

23 ноември 2025, 07:21
Заради дронове: Спряха трафика на летището в Айндховен
Източник: iStock Photos/Getty Images

В ъздушният трафик на нидерландското летище в Айндховен беше преустановен в събота вечер, след като в района са били забелязани да прелитат няколко дрона, съобщи министърът на отбраната на Нидерландия Рубен Брекелманс в (X), предаде Ройтерс.

„Оборудването за противодействие на дронове е готово за действие“, заяви Брекелманс и добави, че разследването на случая продължава.

Въздушното пространство на НАТО под атака: Урсула фон дер Лайен говори за хибридна война

От въоръжените сили на Нидерландия съобщиха по-рано, че са използвали оръжие срещу дронове, забелязани над военновъздушната база Фолкел в югоизточната част на страната. Базата се намира на около 40 километра (25 мили) североизточно от Айндховен.

Летището в Айндховен бива използвано както за граждански, така и за военни полети. Всички полети са временно спрени, уточни военният министър.

Дрон затвори летището в Гьотеборг

През последните месеци редица случаи на забелязани дронове, чийто произход е неизвестен, бяха причина за затруднения на трафика на летища из цяла Европа, а председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен опрели тези нарушения на въздушното пространство като „хибридна война“.

Полетите на летището в Брюксел бяха преустановени заради дрон

През септември над 20 руски дрона навлязоха в полското въздушно пространство, а три руски военни самолета нарушиха въздушното пространство на Естония за 12 минути.

Източник: БТА/Илиян Цвейн    
Айндховен летище дронове трафик
