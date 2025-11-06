Свят

Дрон затвори летището в Гьотеборг

Дронове причиниха значителни смущения в цяла Европа през последните месеци

6 ноември 2025, 22:06
Дрон затвори летището в Гьотеборг
Източник: istock/Getty Images

В ъздушният трафик на летището в град Гьотеборг на западния бряг на Швеция бе спрян днес, след като на територията му са били забелязани дронове, съобщи „Афтонбладет“, като се позова на шведската Агенция за гражданска авиация.

За втори пореден ден дрон наруши трафика на летището в Стокхолм

Дронове причиниха значителни смущения в цяла Европа през последните месеци и в няколко страни временно бе прекратявана работата на летища, посочва „Ройтерс“.

Дронове затвориха летище Олборг в Дания

Някои официални представители обвиняват Русия, че води хибридна война и е отговорна за случаите. Москва отрича каквато и да било връзка с тях.

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
Дронове Летище Гьотеборг Въздушен трафик
