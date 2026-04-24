Запознайте се с Ахмад Вахиди, генералът в сянка, който реално управлява Иран — и най-голямата пречка за мира пред Тръмп

Докато Вашингтон търси мир, генерал Ахмад Вахиди поема контрола над Техеран, изолира умерените и затяга хватката на Гвардейците върху преговорите

24 април 2026, 12:44
Запознайте се с Ахмад Вахиди, генералът в сянка, който реално управлява Иран — и най-голямата пречка за мира пред Тръмп
Ахмад Вахиди   
Източник: Getty Images/Premium

С лед като американско-израелските въздушни удари разтърсиха иранското ръководство, убивайки десетки висши служители в първите дни на войната, един човек се издигна, за да контролира Ислямската република от сенките, пише The Post.

Генерал-майор Ахмад Вахиди, командир на Иранския корпус на гвардейците на ислямската революция (КГИР), е мобилизирал вътрешния си кръг, за да поеме контрола над военния отговор на Иран и екипа за преговори, твърдят анализатори. Веднага след като 67-годишният Вахиди и неговите съюзници поеха властта, Иран премина към още по-твърда позиция, като официалните лица отказаха да се присъединят към мирните преговори със САЩ тази седмица, а Техеран засили атаките срещу кораби, опитващи се да преминат през Ормузкия пролив.

Вахиди, който е подложен на тежки санкции от Запада и е свързан с терористични атаки в Аржентина, представлява най-екстремната фракция на Иран, която е изолирала умерените среди в Техеран, включително тези, които водеха настоящите преговори със САЩ. Дори ако САЩ успеят да сключат сделка с иранската делегация, екипът може да няма никакво реално влияние в Иран, докато Вахиди и неговите съюзници управляват парада.

Кой е Ахмад Вахиди?

Вахиди е служил като командир на елитните ирански сили „Кудс“ през 90-те години, изграждайки влиянието на Иран в Близкия изток, преди да предаде кормилото на Касем Солеймани. На Вахиди и Солеймани често се приписва полагането на основите за разцвета на иранските терористични проксита в чужбина, включително групировката „Хизбула“ в Ливан.

За разлика от последните двама шефове на КГИР, Вахиди е служил в политическата машина на Иран, заемайки висши постове като министър на отбраната и министър на вътрешните работи при две администрации. Опитният военен командир и политик беше назначен за заместник-началник на КГИР миналия декември от убития Върховен лидер Али Хаменей.

След като Хаменей и бившият шеф на КГИР Мохамад Пакпур бяха убити при въздушни удари на 28 февруари, Вахиди се издигна до върха на иранските паравоенни сили.

След смъртта на Хаменей, Вахиди настоя за неговия невзрачен син, Моджтаба Хаменей, за негов наследник, въпреки докладите, че убитият аятолах никога не го е искал на власт. Тъй като Моджтаба беше ранен при ударите на 28 февруари и все още не се е появил публично, е ясно, че новият върховен лидер не е нищо повече от инструмент за истинските глави на режима, казва Хосро Исфахани, директор на мозъчния тръст National Union for Democracy in Iran.

„Ако Моджтаба е жив – а това е голям въпрос – той е просто марионетка. Той е първият генериран от изкуствен интелект върховен лидер в човешката история“, каза Исфахани пред The Post, визирайки фалшивите снимки, които режимът публикува след назначаването му.

„Той има нулев политически капитал и нулев глас при вземането на решения. Режимът просто ще продължи да му приписва изявления“, допълва Исфахани.

Узурпиране на преговорния екип

Контролът на Вахиди над преговорния екип стана очевиден, когато той успя да внедри Мохамад Багер Золгадр, секретар на Върховния съвет за национална сигурност и ветеран от КГИР, в делегацията по-рано този месец. Золгадр беше изпратен специално, за да се увери, че делегацията следва твърдолинейните заповеди на Гвардейците.

Секретарят по сигурността доказа това, като докладва външния министър Абас Арагчи, след като дипломатът уж е подметнал, че Иран е готов на отстъпки по време на първия кръг мирни преговори. Золгадр е изпратил жалба до Вахиди, че Арагчи е превишил мандата си, проявявайки „гъвкавост“ по отношение на подкрепата за „Оста на съпротивата“. Това доведе до отзоваването на делегацията обратно в Техеран.

Схемата „Доброто ченге, лошото ченге“

Според Исфахани Иран се придържа към позната рутина, в която Вахиди играе ролята на „лошото ченге“, докато председателят на парламента Мохамад Галибаф е „доброто ченге“. Въпреки че Галибаф води преговорите, неговото минало показва, че той е „от същото тесто“ като Вахиди – двамата са израснали заедно в редиците на КГИР и споделят идентични стратегии.

Връзки с тероризма и брутални репресии

Вахиди е сред деветимата висши ирански служители, обвинени в организирането на атентата срещу еврейския център в Буенос Айрес през 1994 г., при който загинаха 85 души. Интерпол има издадена „червена бюлетина“ за неговия арест.

Освен това Вахиди е санкциониран от САЩ и ЕС за връзки с ядрената програма на Иран и за бруталното потушаване на протестите след смъртта на Махса Амини през 2022 г., при които загинаха близо 500 души.

