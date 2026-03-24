Иран назначи заместник на убития Али Лариджани

М охамад Багер Золгадр бе назначен за секретар на Висшия съвет за национална сигурност на Иран, съобщи съветник на иранския президент по въпросите на комуникациите, цитиран от „Ройтерс“.

Золгадр е назначен на мястото на Али Лариджани, който бе убит при американско-израелски въздушен удар в Техеран миналата седмица.

Той е бивш командир на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), който в миналото е заемал висши постове в сферата на сигурността. Бил е заместник по въпросите на сигурността в министерството на вътрешните работи, заместник в Генералния щаб на въоръжените сили и съветник на председателя на съдебната власт по въпросите на превенцията на престъпността. Също е ръководил предизборния щаб на радикалната политическа фракция „Народен фронт на ислямските революционни сили“.

Кой е Али Лариджани - убитият ръководител на иранските сили за сигурност

От 2022 г. той заема поста секретар на Съвета за целесъобразността - орган, който разрешава разногласията между парламента и Съвета на пазителите, който е съставен от шиитски духовници и юристи, които могат да налагат вето върху законодателството и да надзирават изборите.

Говорителят на върховното военно командване на Иран - генерал Али Абдолахи Алиабади от Централния щаб „Хатам ал-Анбия“ - заяви днес, че въоръжените сили на страната ще се сражават „до пълна победа“, предаде „Ройтерс“, като тези коментари изглеждаха свързани с изявлението на американския президент Доналд Тръмп, че между Техеран и Вашингтон се водят преговори.

Иран твърди, че няма да се провеждат преговори, но в същото време външният министър на Ислямската република провежда разговори с други външни министри в региона.

„Мощните въоръжени сили на Иран са горди, победоносни и непоколебими в защитата на достойнството на Иран, и този път ще продължи до пълна победа., подчерта Алиабади, цитиран от иранска държавна телевизия.

Кой ще управлява Иран? Убийството на Лариджани задълбочава парализата в Техеран

Генералът не уточни какво означава „пълна победа“, но изглежда вероятно, че иранската армия се опитва да предупреди да не се правят отстъпки в рамките на евентуални преговори със САЩ.