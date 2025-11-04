Мистерията около войника от Специалните части, който взриви Cybertruck пред хотел „Тръмп“ в Лас Вегас, се задълбочава

Свят

М истерията защо войник от Специалните сили на американската армия взриви Cybertruck пред хотел „Тръмп Лас Вегас“ на Нова година стана още по-загадъчна, след като полицията в понеделник публикува финалния си доклад от разследването, пише The Post.

В доклада от 70 страници на Полицейското управление на Лас Вегас се потвърждава, че 37-годишният Матю Ливелсбъргър - действащ член на елитните „Зелени барети“ - е оставил „манифест“ на телефона си. Министерството на войната обаче е класифицирало документа и отказва да го публикува.

Източник: Getty Images

Ливелсбъргър - известен сред колегите си като „патриот тип Рамбо“ - е заредил наетия електрически пикап с фойерверки, газови бутилки и къмпинг гориво, преди да го взриви пред фоайето на хотела на „Тръмп“ на булевард „Лас Вегас Стрип“.

Нападателят, за когото се смята, че е бил твърд поддръжник на Доналд Тръмп, се е застрелял в момента, в който камионът е започнал да гори, съобщават властите.

От взрива са били ранени шестима души, намиращи се вътре в хотела.

Въпреки че Министерството на войната отказва да публикува манифеста, в доклада на полицията се съдържат няколко улики за мотивите на нападателя. Той е оставил бележка, в която твърди, че атаката не е терористичен акт, а „начин да прочисти ума си“, като в същото време осъжда „безхарактерното ръководство“ на една Америка, която е „на ръба на колапса“.

„Това не беше терористична атака, а предупредителен сигнал“, е написал Ливелсбъргър в приложението за бележки на телефона си. „Американците обръщат внимание само на зрелища и насилие. Има ли по-добър начин да предам посланието си от демонстрация с фойерверки и експлозиви?“

Източник: Getty Images

Една от бележките му е била изпратена на Шон Райън - бивш служител на военноморските сили и ЦРУ. Съдържанието ѝ не е публикувано изцяло.

В доклада на полицията експлозията е описана като „преднамерено нападение с импровизирано взривно устройство, поставено във превозно средство, с потенциал за масови жертви и сериозни структурни щети“.

Матю Ливелсбъргър служи в армията от 2006 г., като е участвал в мисия в Афганистан през 2009 г. По време на инцидента е бил в отпуск от назначението си в Германия.

Шест дни преди атаката съпругата му го е напуснала след спор, свързан с предполагаема изневяра, което го е подтикнало да напусне дома си в Колорадо Спрингс ден след Коледа, твърдят два източника, запознати с разследването. Двамата имали бебе момиченце.

След като напуска Колорадо, Ливелсбъргър наема Cybertruck чрез приложението Turo и потегля към Лас Вегас, посочва полицията.

Източник: Getty Images

ФБР е разследвало дали целта на нападението - хотелът, носещ името на бившия президент Доналд Тръмп - е била избрана по политически мотиви.

От Полицейското управление в Лас Вегас заявяват, че нямат контрол върху публикуването на съдържанието на манифеста.

„Министерството на отбраната упражнява контрол върху документа“, заявиха от полицията пред Las Vegas Review-Journal.

Източник: Getty Images

Властите допълват, че „манифестът не съдържа публична информация и следователно не представлява обществен документ, а доказателствен материал, събран в хода на разследването.“

Следственият доклад съдържа и подробности за действията на полицията и последвалото разследване, проведено съвместно с няколко агенции, включително Криминалното управление на армията на САЩ, Бюрото за алкохол, тютюн, оръжие и експлозиви и ФБР.

