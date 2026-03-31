Свят

„Обаждам се по молба на Алишер“: Изтекли записи разкриват как Лавров и Унгария са борили санкциите

Изтекли записи разкриват как руският външен министър Сергей Лавров е лобирал пред унгарския си колега Петер Сиярто за отмяна на европейски санкции, докато Будапеща редовно е предавала на Москва поверителна информация от закрити срещи на ЕС

31 март 2026, 17:57
„Обаждам се по молба на Алишер“: Изтекли записи разкриват как Лавров и Унгария са борили санкциите
Източник: Getty Images

Р едакцията на руския Insider се сдоби със записи от подслушани телефонни разговори между руския външен министър Сергей Лавров и унгарския му колега Петер Сиярто. Съдържанието на тези разговори потвърждава, че унгарските власти са лобирали в Европейския съюз в интерес на Кремъл, включително за отмяна на санкциите срещу Русия и за засилване на натиска върху Украйна. Лавров обаче не е преследвал единствено политически цели: някои от разговорите му с унгарския министър са посветени на съвсем конкретна тема с привкус на личен интерес – опит за отмяна на санкциите срещу семейството на неговия „приятел“, олигарха Алишер Усманов.

  • Нашият общ приятел Алишер

На 30 август 2024 г., само час след като унгарският външен министър Петер Сиярто се завръща в Будапеща от Санкт Петербург, той получава обаждане от руския си колега Сергей Лавров. Лавров заявява, че след посещението му Сиярто е цитиран във всички руски медии.

„Казах ли нещо грешно?“ — пита уплашено Сиярто.

„Не, не, не. Просто казваха, че се борите прагматично за интересите на страната си.“ Както веднага става ясно, единствената истинска причина за обаждането на Лавров е конкретна молба: олигархът Алишер Усманов настоявал сестра му Гулбахор Исмаилова да бъде извадена от списъка със санкции на ЕС, а Сиярто вече бил обещал да помогне.

„Вижте, обаждам ви се по молба на Алишер и той току-що ме помоли да ви напомня, че се занимавате с проблема на сестра му“, започва Лавров.

„А, г-жо Исмаилова“, Сиярто веднага разбира за какво става дума. „Да, абсолютно. Работата е там, че заедно със словаците внасяме предложение в Европейския съюз за нейното премахване от списъка. Ще го внесем следващата седмица и тъй като започва нов период на преглед, въпросът ще бъде включен в дневния ред. Ще направим всичко възможно, за да я премахнем от списъка.“

„Много ви благодаря, той ще бъде много доволен!“, радва се Лавров. Исмаилова е една от двете сестри на Усманов. И двете бяха санкционирани от Обединеното кралство, САЩ, Украйна и Естония, но втората сестра, Саодат Нарзиева, успя да издейства премахването на името си от списъка на ЕС само за пет месеца – до септември 2022 г. Сиярто не подвежда Лавров: на среща за обсъждане удължаването на санкциите Унгария и Словакия заявяват, че няма да се съгласят на удължаване, освен ако редица лица, включително Гулбахор Исмаилова, не бъдат извадени от черния списък. В крайна сметка европейските санкции срещу нея са отменени през март 2025 г. (въпреки че Естония незабавно я добавя в своя национален списък със санкции).

Усманов е основната, но не и единствената тема в този разговор между министрите. И двамата критикуват Жозеп Борел, тогавашен върховен представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност, когото Лавров нарича „най-голямото си разочарование“, а Сиярто пренебрежително определя като „европейския Байдън“. Испанският социалист, отбелязва Лавров, е бил много по-„разумен“, когато е представлявал единствено интересите на Мадрид като външен министър, преди назначаването му в Европейската комисия, където един еврокомисар не може да поставя интересите на родината си над тези на блока като цяло.

  • Унгарецът Ким Филби

Този разговор е само един пример от поредица телефонни обаждания, в които унгарският външен министър е оказвал всякакви възможни услуги на руския си колега. В допълнение към изпълнението на конкретни възложени му задачи, Сиярто редовно е информирал Лавров за подробности от поверителните разговори между европейските дипломати. Например, в същия телефонен разговор с Лавров от 30 август 2024 г., веднага след обсъждането на казуса с Исмаилова, Сиярто разкрива детайли от заседанието на Съвета по външни работи на ЕС, на което е присъствал предния ден.

„И беше лудост, знаете ли, когато Ландсбергис каза, че ние доставяме 12% от всяка ракета и снаряд“, казва Сиярто на Лавров, визирайки тогавашния литовски външен министър Габриелиус Ландсбергис, който твърди, че Русия частично финансира войната си с печалби от продажбата на газ и петрол на европейски купувачи като Унгария и Словакия. Унгарецът продължава: „Казах: „Приятелю, грешиш, защото европейците допринасят много повече... Не само словаците и ние купуваме газ и петрол от Русия, но и всички вие, които купувате от тях чрез Индия и Казахстан.“ Ландсбергис потвърждава, че Сиярто цитира диалог, който действително се е състоял между тях:

„Мога да потвърдя, че това беше истински обмен на мнения по време на заседание на Съвета по външни работи. Изглежда, че Путин е имал и все още има „къртица“ на всички официални европейски и натовски срещи. Ако искаме да запазим тази практика, би било уместно да забраним на Унгария да участва във всички тези срещи. Всяко поколение си има своя Ким Филби.“

Заслужава да се отбележи, че и Филби, и Сиярто са удостоени с най-високото съветско/руско отличие, което чужденец може да получи – Ордена на дружбата. Орденът на Сиярто е официално присъден от Владимир Путин, но Лавров му го връчва лично на 30 декември 2021 г.

В друг телефонен разговор Сиярто казва на друг висш руски служител – заместник-министъра на енергетиката Павел Сорокин, че прави всичко възможно, за да отмени ключов пакет от санкции на ЕС, насочени срещу „сенчестия флот“ на Русия. Сиярто предлага също така да бъдат извадени руските банки, предложени от ЕС за включване в санкционния списък.

В разговор със Сорокин от 30 юни 2025 г. Сиярто се оплаква, че ЕС отказва да му покаже документи, свързани с предложените санкции срещу 2Rivers – компания, базирана в Дубай, занимаваща се с търговия с руски петрол. „Защото казват, че не виждат очевидни унгарски интереси и следователно Унгария не може законно да поиска премахването им от списъка“, обяснява Сиярто, след като Сорокин пита защо Будапеща е изолирана от процеса.

Според ЕС, 2Rivers (известна преди като Coral Energy) е била ключов играч в продажбата на руски петрол чрез собствения си „сенчест флот“ от танкери и в прикриването на произхода на суровия петрол от руския държавен енергиен гигант Роснефт, който в момента е под санкции на САЩ. След това 2Rivers продава петрола на цени над международно установения таван, осигурявайки жизненоважни приходи за руския военно-промишлен комплекс. През декември 2024 г. Обединеното кралство наложи санкции на 2Rivers и нейната мрежа за търговия с петрол.

След като съобщава за провала на преговорите относно 2Rivers, Сиярто споделя подробности със Сорокин за текущото състояние на дискусиите по 18-ия пакет от санкции на ЕС. Унгарският външен министър обяснява на руския служител, че гласуването все още не е на дневен ред поради отлагане, уредено от Унгария и Словакия, докато ЕС не се съгласи да „направи изключение“ за тези страни и „да ни позволи да продължим да купуваме руски газ и петрол“.

  • Борба със санкциите

Европейската комисия предлага осемнадесетия пакет от санкции на 10 юни 2025 г., но на 23 юни Сиярто публично обявява, че Унгария и Словакия го блокират. Официално той твърди, че това е „в отговор на плановете на Европейския съюз за постепенно спиране на вноса на руски енергийни ресурси“. В разговор със Сорокин седмица по-късно обаче Сиярто предлага съвсем различна версия за действителните действия и цели на Унгария в Брюксел. Сиярто казва на Сорокин, че се бори срещу целия пакет от санкции и се опитва да спаси колкото се може повече руски организации. „Правя всичко възможно, за да гарантирам, че това ще се случи отново. Факт е, че вече премахнах 72 организации от списъка, от общо 128. Опитвам се да продължа, но трябва да кажа, че е в интерес на Унгария“, казва Сиярто. „Ако те [екипът на Сорокин] могат да ми помогнат да идентифицирам преките и отрицателните последици за Унгария, ще бъда много благодарен“, добавя той, „защото ако мога да покажа нещо подобно, ще ми дадете съвсем различни възможности“.

Обаждането доказва, че унгарският външен министър не просто използва аргументи, подготвени от Русия, в опита си да отслаби санкциите на ЕС, но и проактивно ги изисква от руските представители.

Разговорът между Сиярто и Сорокин засяга и темата за руските банки, попадащи под 18-ия пакет от санкции на ЕС. „Споделете с мен имената на тези банки, мога да проверя дали са в списъка, ще проверя правното основание и след това ще направя всичко възможно“, казва Сиярто на Сорокин. „Знам, че искат да включат банката „Санкт Петербург“, която успях да премахна. Те искаха да включат и друга банка, свързана с проекта „Пакш“, и също успях да я премахна.“

След седмици забавяне от страна на Унгария и Словакия, Европейският съюз най-накрая прие 18-ия пакет от санкции на 18 юли 2025 г. Този пакет включваше проекта 2Rivers, което доведе до началото на неговото разформироване. Тези мерки нанесоха и значителен удар върху „сенчестия флот“ на Русия и опитите ѝ да заобиколи петролните санкции. Остава неясно обаче колко по-голямо би било въздействието на санкциите без намесата на Сиярто. По това време информацията, че унгарският министър е предавал данни на Русия, вече беше станала публично достояние.

Сергей Лавров Петер Сиярто Санкции срещу Русия Унгарско лобиране Алишер Усманов Блокиране на санкции на ЕС
Последвайте ни

31 март: Големият скок във времето от 1916 г.
Ексклузивно

31 март: Големият скок във времето от 1916 г.

Преди 12 часа
Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник
Ексклузивно

Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник

Преди 13 часа
<p>"Режимът ще се срине": Нетаняху с провокативно изявление за Иран</p>
Ексклузивно

"Режимът ще се срине": Нетаняху с провокативно изявление за Иран

Преди 12 часа
Флорида преименува ключово летище в чест на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Флорида преименува ключово летище в чест на Доналд Тръмп

Преди 12 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Губи ли Тръмп войната в Иран?

Губи ли Тръмп войната в Иран?

Свят Преди 1 час

Защо изглежда, че САЩ печелят битката, но губят войната?

ДПС алармира ОССЕ за полицейски натиск от служебната власт

ДПС алармира ОССЕ за полицейски натиск от служебната власт

България Преди 1 час

Ръководството на партията заяви, че ще постави тази тема и на предстоящото извънредно заседание на НС

Разкрития след ареста: Тайгър Уудс хълцал неконтролируемо, хапчета са открити в джоба му

Разкрития след ареста: Тайгър Уудс хълцал неконтролируемо, хапчета са открити в джоба му

Свят Преди 2 часа

Тайгър Уудс беше арестуван във Флорида след зрелищна катастрофа с висока скорост. В джоба му са открити силни опиоиди, а полицията съобщава за неадекватно състояние на голф легендата, въпреки че дрегерът за алкохол не е отчел нищо

Николай Михайлов

„Загубих своя герой“ – разтърсващите думи на Ники Михайлов

България Преди 2 часа

Психопат ли е жената, за която се женя? Робърт Патинсън и Зендая в „Драмата“

Психопат ли е жената, за която се женя? Робърт Патинсън и Зендая в „Драмата“

Любопитно Преди 2 часа

Робърт Патинсън и Зендая блестят в „Драмата“ – провокативна и напрегната черна комедия на Кристофър Боргли. Филмът изследва докъде може да стигне предсватбената параноя, след като една невинна игра разкрива шокираща тайна от миналото.

Жена почина на тротоар в София и станаха катастрофи

Жена почина на тротоар в София и станаха катастрофи

България Преди 2 часа

От СДВР обясниха, че между трите инцидента няма връзка

САЩ удължиха срока за продажбата на „Лукойл“

САЩ удължиха срока за продажбата на „Лукойл“

Свят Преди 3 часа

Решението е на Службата за контрол на чуждестранните активи

Слабото място на президента Тръмп: Високите цени в САЩ

Слабото място на президента Тръмп: Високите цени в САЩ

Свят Преди 3 часа

Цените на бензина растат, разходите за живот също. Поскъпването в САЩ поражда голямо недоволство, включително сред избирателите на президента Тръмп

В Русия готвят 12-часов работен ден, 6 дни седмично

В Русия готвят 12-часов работен ден, 6 дни седмично

Свят Преди 3 часа

Дерипаска: Тази криза е по-дълбока

Още един претендент отпада от Hell’s Kitchen тази вечер

Още един претендент отпада от Hell’s Kitchen тази вечер

Любопитно Преди 3 часа

​Сините и Червените мерят сили в сблъсък на мисълта

Илияна Йотова

Илияна Йотова: Борислав Михайлов постави на колене едни от най-великите нападатели

България Преди 4 часа

Президентът на България Илияна Йотова изказа съболезнованията си на семейството и близките на футболната легенда Борислав Михайлов

САЩ за Иран: Повече бомби, по-големи бомби, повече цели

САЩ за Иран: Повече бомби, по-големи бомби, повече цели

Свят Преди 4 часа

Хегсет посочи, че в Иран „е настъпила смяна на режима“

Руски танкер тества границите на натиска на Тръмп върху Куба

Руски танкер тества границите на натиска на Тръмп върху Куба

Свят Преди 4 часа

Частни доставки срещат пречки, след като Хавана блокира гориво за американското посолство

Предлагат реформа на механизма за разследване на главния прокурор

Предлагат реформа на механизма за разследване на главния прокурор

България Преди 4 часа

С изменения в Закона за съдебната власт се предвижда контролът да се осъществява от съдия

Снимката е илюстративна

Златна броня вместо рокля: Булка от Дубай взриви мрежата с невиждан лукс

Любопитно Преди 4 часа

Булка или митично същество в златна броня? Видео с индонезийска влогърка взриви мрежата и раздели потребителите: неземен лукс или умел кич? Докато милиони гадаят дали златото е истинско, „златната вълна“ от Дубай продължава да трупа рекордни гледания

Зрелищно бягство: Жена с белезници се измъкна през прозореца на полицейска кола и избяга (ВИДЕО)

Зрелищно бягство: Жена с белезници се измъкна през прозореца на полицейска кола и избяга (ВИДЕО)

Свят Преди 4 часа

Жена с белезници избяга през прозореца на патрулка в Мичиган, докато полицаите претърсват друга кола наблизо. В момента бегълката се издирва и за последвал опит за взлом в чужд дом

Всичко от днес

От мрежата

Как кучетата пият вода: научното обяснение зад този уникален процес

dogsandcats.bg

Как изглеждат бълхите при котките?

dogsandcats.bg
1

Започнаха брачните игри на глухарите

sinoptik.bg
1

Деца „нарисуваха” родопско сърце в Пампорово

sinoptik.bg

Време за почивка: Мирела Илиева се щракна на плажа в Лос Анджелис

Edna.bg

Сбогом, капитане! Близки и звезди се прощават с Борислав Михайлов

Edna.bg

Формула 1: Екстра (31.03.2026)

Gong.bg

България скърби за Борислав Михайлов

Gong.bg

Отиде си легендарният футболист Борислав Михайлов

Nova.bg

Изборът на България: Дебатът по NOVA: След изборите - накъде

Nova.bg