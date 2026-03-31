„Обаждам се по молба на Алишер“: Изтекли записи разкриват как Лавров и Унгария са борили санкциите

Р едакцията на руския Insider се сдоби със записи от подслушани телефонни разговори между руския външен министър Сергей Лавров и унгарския му колега Петер Сиярто. Съдържанието на тези разговори потвърждава, че унгарските власти са лобирали в Европейския съюз в интерес на Кремъл, включително за отмяна на санкциите срещу Русия и за засилване на натиска върху Украйна. Лавров обаче не е преследвал единствено политически цели: някои от разговорите му с унгарския министър са посветени на съвсем конкретна тема с привкус на личен интерес – опит за отмяна на санкциите срещу семейството на неговия „приятел“, олигарха Алишер Усманов.

Нашият общ приятел Алишер

На 30 август 2024 г., само час след като унгарският външен министър Петер Сиярто се завръща в Будапеща от Санкт Петербург, той получава обаждане от руския си колега Сергей Лавров. Лавров заявява, че след посещението му Сиярто е цитиран във всички руски медии.

„Казах ли нещо грешно?“ — пита уплашено Сиярто.

„Не, не, не. Просто казваха, че се борите прагматично за интересите на страната си.“ Както веднага става ясно, единствената истинска причина за обаждането на Лавров е конкретна молба: олигархът Алишер Усманов настоявал сестра му Гулбахор Исмаилова да бъде извадена от списъка със санкции на ЕС, а Сиярто вече бил обещал да помогне.

„Вижте, обаждам ви се по молба на Алишер и той току-що ме помоли да ви напомня, че се занимавате с проблема на сестра му“, започва Лавров.

„А, г-жо Исмаилова“, Сиярто веднага разбира за какво става дума. „Да, абсолютно. Работата е там, че заедно със словаците внасяме предложение в Европейския съюз за нейното премахване от списъка. Ще го внесем следващата седмица и тъй като започва нов период на преглед, въпросът ще бъде включен в дневния ред. Ще направим всичко възможно, за да я премахнем от списъка.“

„Много ви благодаря, той ще бъде много доволен!“, радва се Лавров. Исмаилова е една от двете сестри на Усманов. И двете бяха санкционирани от Обединеното кралство, САЩ, Украйна и Естония, но втората сестра, Саодат Нарзиева, успя да издейства премахването на името си от списъка на ЕС само за пет месеца – до септември 2022 г. Сиярто не подвежда Лавров: на среща за обсъждане удължаването на санкциите Унгария и Словакия заявяват, че няма да се съгласят на удължаване, освен ако редица лица, включително Гулбахор Исмаилова, не бъдат извадени от черния списък. В крайна сметка европейските санкции срещу нея са отменени през март 2025 г. (въпреки че Естония незабавно я добавя в своя национален списък със санкции).

Усманов е основната, но не и единствената тема в този разговор между министрите. И двамата критикуват Жозеп Борел, тогавашен върховен представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност, когото Лавров нарича „най-голямото си разочарование“, а Сиярто пренебрежително определя като „европейския Байдън“. Испанският социалист, отбелязва Лавров, е бил много по-„разумен“, когато е представлявал единствено интересите на Мадрид като външен министър, преди назначаването му в Европейската комисия, където един еврокомисар не може да поставя интересите на родината си над тези на блока като цяло.

Унгарецът Ким Филби

Този разговор е само един пример от поредица телефонни обаждания, в които унгарският външен министър е оказвал всякакви възможни услуги на руския си колега. В допълнение към изпълнението на конкретни възложени му задачи, Сиярто редовно е информирал Лавров за подробности от поверителните разговори между европейските дипломати. Например, в същия телефонен разговор с Лавров от 30 август 2024 г., веднага след обсъждането на казуса с Исмаилова, Сиярто разкрива детайли от заседанието на Съвета по външни работи на ЕС, на което е присъствал предния ден.

„И беше лудост, знаете ли, когато Ландсбергис каза, че ние доставяме 12% от всяка ракета и снаряд“, казва Сиярто на Лавров, визирайки тогавашния литовски външен министър Габриелиус Ландсбергис, който твърди, че Русия частично финансира войната си с печалби от продажбата на газ и петрол на европейски купувачи като Унгария и Словакия. Унгарецът продължава: „Казах: „Приятелю, грешиш, защото европейците допринасят много повече... Не само словаците и ние купуваме газ и петрол от Русия, но и всички вие, които купувате от тях чрез Индия и Казахстан.“ Ландсбергис потвърждава, че Сиярто цитира диалог, който действително се е състоял между тях:

„Мога да потвърдя, че това беше истински обмен на мнения по време на заседание на Съвета по външни работи. Изглежда, че Путин е имал и все още има „къртица“ на всички официални европейски и натовски срещи. Ако искаме да запазим тази практика, би било уместно да забраним на Унгария да участва във всички тези срещи. Всяко поколение си има своя Ким Филби.“

Заслужава да се отбележи, че и Филби, и Сиярто са удостоени с най-високото съветско/руско отличие, което чужденец може да получи – Ордена на дружбата. Орденът на Сиярто е официално присъден от Владимир Путин, но Лавров му го връчва лично на 30 декември 2021 г.

В друг телефонен разговор Сиярто казва на друг висш руски служител – заместник-министъра на енергетиката Павел Сорокин, че прави всичко възможно, за да отмени ключов пакет от санкции на ЕС, насочени срещу „сенчестия флот“ на Русия. Сиярто предлага също така да бъдат извадени руските банки, предложени от ЕС за включване в санкционния списък.

В разговор със Сорокин от 30 юни 2025 г. Сиярто се оплаква, че ЕС отказва да му покаже документи, свързани с предложените санкции срещу 2Rivers – компания, базирана в Дубай, занимаваща се с търговия с руски петрол. „Защото казват, че не виждат очевидни унгарски интереси и следователно Унгария не може законно да поиска премахването им от списъка“, обяснява Сиярто, след като Сорокин пита защо Будапеща е изолирана от процеса.

Според ЕС, 2Rivers (известна преди като Coral Energy) е била ключов играч в продажбата на руски петрол чрез собствения си „сенчест флот“ от танкери и в прикриването на произхода на суровия петрол от руския държавен енергиен гигант Роснефт, който в момента е под санкции на САЩ. След това 2Rivers продава петрола на цени над международно установения таван, осигурявайки жизненоважни приходи за руския военно-промишлен комплекс. През декември 2024 г. Обединеното кралство наложи санкции на 2Rivers и нейната мрежа за търговия с петрол.

След като съобщава за провала на преговорите относно 2Rivers, Сиярто споделя подробности със Сорокин за текущото състояние на дискусиите по 18-ия пакет от санкции на ЕС. Унгарският външен министър обяснява на руския служител, че гласуването все още не е на дневен ред поради отлагане, уредено от Унгария и Словакия, докато ЕС не се съгласи да „направи изключение“ за тези страни и „да ни позволи да продължим да купуваме руски газ и петрол“.

Борба със санкциите

Европейската комисия предлага осемнадесетия пакет от санкции на 10 юни 2025 г., но на 23 юни Сиярто публично обявява, че Унгария и Словакия го блокират. Официално той твърди, че това е „в отговор на плановете на Европейския съюз за постепенно спиране на вноса на руски енергийни ресурси“. В разговор със Сорокин седмица по-късно обаче Сиярто предлага съвсем различна версия за действителните действия и цели на Унгария в Брюксел. Сиярто казва на Сорокин, че се бори срещу целия пакет от санкции и се опитва да спаси колкото се може повече руски организации. „Правя всичко възможно, за да гарантирам, че това ще се случи отново. Факт е, че вече премахнах 72 организации от списъка, от общо 128. Опитвам се да продължа, но трябва да кажа, че е в интерес на Унгария“, казва Сиярто. „Ако те [екипът на Сорокин] могат да ми помогнат да идентифицирам преките и отрицателните последици за Унгария, ще бъда много благодарен“, добавя той, „защото ако мога да покажа нещо подобно, ще ми дадете съвсем различни възможности“.

Обаждането доказва, че унгарският външен министър не просто използва аргументи, подготвени от Русия, в опита си да отслаби санкциите на ЕС, но и проактивно ги изисква от руските представители.

Разговорът между Сиярто и Сорокин засяга и темата за руските банки, попадащи под 18-ия пакет от санкции на ЕС. „Споделете с мен имената на тези банки, мога да проверя дали са в списъка, ще проверя правното основание и след това ще направя всичко възможно“, казва Сиярто на Сорокин. „Знам, че искат да включат банката „Санкт Петербург“, която успях да премахна. Те искаха да включат и друга банка, свързана с проекта „Пакш“, и също успях да я премахна.“

След седмици забавяне от страна на Унгария и Словакия, Европейският съюз най-накрая прие 18-ия пакет от санкции на 18 юли 2025 г. Този пакет включваше проекта 2Rivers, което доведе до началото на неговото разформироване. Тези мерки нанесоха и значителен удар върху „сенчестия флот“ на Русия и опитите ѝ да заобиколи петролните санкции. Остава неясно обаче колко по-голямо би било въздействието на санкциите без намесата на Сиярто. По това време информацията, че унгарският министър е предавал данни на Русия, вече беше станала публично достояние.