Свят

Лавров: Русия остава отворена за среща на върха в Будапеща

Това заяви външният министър Сергей Лавров в интервю за италианския вестник Corriere della Sera

13 ноември 2025, 09:57
Лавров: Русия остава отворена за среща на върха в Будапеща
Източник: БТА

Р усия остава отворена за провеждането на руско-американска среща на върха в Будапеща, а диалогът между двете страни продължава.

Това заяви външният министър Сергей Лавров в интервю за италианския вестник Corriere della Sera, публикувано то руската информационна агенция ТАСС.

Песков: Некоректно е да се говори за "отменяне" на срещата между Путин и Тръмп

„Все още сме готови да проведем втората руско-американска среща на върха в Будапеща, ако тя наистина се основава на добре развитите резултати от Аляска. Датата обаче все още не е определена. Руско-американските контакти продължават“, каза Лавров, цитиран от Анадолската агенция.

Руският външен министър обясни, че вестник „Файненшъл Таймс“ „е публикувал невярна версия“ на събитията, след като е свързал отмяната на срещата на върха в Будапеща с меморандум за Украйна, на който Русия уж се е позовала.

Обрат, Русия твърди, че продължава подготовката за срещата между Путин и Тръмп

Той подчерта, че вестникът „е изопачил същността и последователността на събитията, за да обвини Москва и да отклони (президента на САЩ) Доналд Тръмп от пътя, който той е предложил, а именно пътя към устойчив и траен мир, а не към незабавно прекратяване на огъня, към който европейските спонсори на (украинския президент Володимир) Зеленски, които са обсебени от идеята да си вземат почивка и да наводнят нацисткия режим с оръжия, за да продължат войната срещу Русия, се опитват да го въвлекат“.

Лавров посочи, че ако Би Би Си може да фабрикува видео на речта на Тръмп, като вмъкне призив за щурмуване на Капитолия, тогава „Файненшъл Таймс“ също няма да се поколебае да излъже.

Източник: БГНЕС    
Руско-американска среща Будапеща Сергей Лавров Доналд Тръмп Украйна Financial Times Руско-американски отношения
Последвайте ни

По темата

Борисов: Мога да гарантирам, че България ще получи дерогация, няма да има никакъв проблем

Борисов: Мога да гарантирам, че България ще получи дерогация, няма да има никакъв проблем

Фалшива новина за смъртта на актрисата Лара Златарева взриви мрежата

Фалшива новина за смъртта на актрисата Лара Златарева взриви мрежата

"Лукойл" поиска от САЩ удължаване на отлагането на санкциите за част от операциите

Тръмп: Никога няма да позволим това да се случи отново

Тръмп: Никога няма да позволим това да се случи отново

Свалят лихвата върху неплатени задължения

Свалят лихвата върху неплатени задължения

pariteni.bg
Peugeot Polygon е кола с множество самоличности и авангардни технологии

Peugeot Polygon е кола с множество самоличности и авангардни технологии

carmarket.bg
Фалшива новина за смъртта на актрисата Лара Златарева взриви мрежата
Ексклузивно

Фалшива новина за смъртта на актрисата Лара Златарева взриви мрежата

Преди 21 минути
Почитаме паметта на един от най-видните отци, кой има имен ден
Ексклузивно

Почитаме паметта на един от най-видните отци, кой има имен ден

Преди 1 час
Тръмп: Никога няма да позволим това да се случи отново
Ексклузивно

Тръмп: Никога няма да позволим това да се случи отново

Преди 2 часа
13 ноември: „Българите имат благородна душа. Аз ги обичах и те ми отвръщаха с обич“
Ексклузивно

13 ноември: „Българите имат благородна душа. Аз ги обичах и те ми отвръщаха с обич“

Преди 3 часа

Виц на деня

– Г-жо, може ли да отида до тоалетната? – Можеш, но ще пропуснеш урока. – Добре, ще рискувам бъдещето си за настоящето.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Доналд Тръмп и Ахмед ал-Шараа в Овалния кабинет

Тръмп взриви социалните мрежи с въпрос към ал-Шараа: Колко жени имаш?

Свят Преди 26 минути

Президентът на САЩ подари парфюми от собствената си сериа аромати на сирийския си колега

а

Защо стотици руснаци трябва да напуснат Латвия

Свят Преди 28 минути

Изтече срокът, даден на няколкостотин руснаци в Латвия да изпълнят определени изисквания, за да останат в страната

Топ 9 най-шокиращи разкрития от документите за Епстийн

Топ 9 най-шокиращи разкрития от документите за Епстийн

Свят Преди 49 минути

Документите – малък пакет, публикуван от демократите, и по-голям от републиканците – също разкриват частни размисли на опозорения финансист относно Доналд Тръмп и до каква степен Тръмп може да е знаел за неговите престъпления

Стефан от Big Brother: Иван беше провокиран! (ВИДЕО)

Стефан от Big Brother: Иван беше провокиран! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 50 минути

Рубио: В действителност Русия не иска мир в Украйна

Рубио: В действителност Русия не иска мир в Украйна

Свят Преди 56 минути

Той коментира и ситуацията в Близкия изток

Обсъждат поскъпване на зоните за платено паркиране в София

Обсъждат поскъпване на зоните за платено паркиране в София

България Преди 2 часа

Това ще стане на редовно заседание на Столичния общински съвет

Как да защитим данните си при пътувания

Как да защитим данните си при пътувания

Технологии Преди 2 часа

По време на път сме особено уязвими на кибератаки

Съдят Габриела и Красимир от Перник, заснемали порнографски клипове с насилие над животни

Съдят Габриела и Красимир от Перник, заснемали порнографски клипове с насилие над животни

България Преди 3 часа

Деянията им станаха публично достояние през пролетта

<p>Започва делото срещу&nbsp;Пламен и Атанас Бобокови</p>

Започва делото срещу бизнесмените Пламен и Атанас Бобокови

България Преди 3 часа

Процесът не можа да започне от първия път, след като защитата поиска обвинителният акт да се върне на прокуратурата

Кабинетът ще одобри Бюджет 2026 в сегашния му вид без НСТС

Кабинетът ще одобри Бюджет 2026 в сегашния му вид без НСТС

България Преди 3 часа

В сряда работодателите за втори път отказаха да участват в срещата

Ловецът на духове Стефан отпадна от Big Brother

Ловецът на духове Стефан отпадна от Big Brother

Любопитно Преди 3 часа

Всеки ден до големия финал по един съквартирант ще си тръгва по волята на зрителите

<p>Този портрет може да се превърне в една от най-скъпите картини, продавани публично</p>

"Невероятно трагична фигура": Портрет на Климт може да достигне над 150 милиона долара на търг

Свят Преди 3 часа

Портретът на Ледерер е рядко виждан шедьовър, оцелял след нацистките опити за унищожение и ще бъде продаден като водещ артикул от колекцията на Лаудър

Проблемът с проституцията: Що е то "скандинавски модел"

Проблемът с проституцията: Що е то "скандинавски модел"

Свят Преди 3 часа

В Германия принудителната проституция нараства

<p>Орбан разчита Тръмп да го спаси с &quot;финансов щит&quot;</p>

Орбан разчита Тръмп да го спаси с "финансов щит", подобен на Аржентина

Свят Преди 3 часа

Опозицията в Унгария настоява премиерът да обясни намекнатата сделка за "спасителен пакет", за която твърди, че е договорена с Вашингтон

<p>10 години след атентатите в Париж: &quot;Красивият щит&quot; на Франция</p>

10 години след атентатите в Париж: Франция избра сигурността пред свободата

Свят Преди 3 часа

На 13 ноември 2015 г. Париж стана мишена на поредица координирани терористични атаки, които завинаги промениха френското общество и политика.

<p>Mлада жена се оказа с &bdquo;вампирска болест&ldquo;</p>

Тайнствена диагноза: Mлада жена се оказа с „вампирска болест“

Любопитно Преди 3 часа

20-годишна жена от Балтимор е диагностицирана с рядко кръвно заболяване

Всичко от днес

От мрежата

4 възможни причини защо кучето ви отказва да яде

dogsandcats.bg

9 очарователни факта за женските котки

dogsandcats.bg
1

Как да намалим риска от пожар в кухнята

sinoptik.bg
1

Слънчево с мъгли и слани

sinoptik.bg

Елизабет Методиева и Филип Буков ще водят концерта на Аргирос в София

Edna.bg

11 плода и зеленчука, които помагат в свалянето на килограми

Edna.bg

Годой е картечницата на efbet Лига

Gong.bg

Теодор Иванов: Този младежки национален отбор има страшно много потенциал, гледаме смело напред

Gong.bg

Веселин Вучков: По данни на НОИ 4779 души в системата на МВР получават и пенсия, и заплата

Nova.bg

Жители на град Ветрен искат спешни мерки за обезопасяването на главен път

Nova.bg