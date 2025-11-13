Р усия остава отворена за провеждането на руско-американска среща на върха в Будапеща, а диалогът между двете страни продължава.

Това заяви външният министър Сергей Лавров в интервю за италианския вестник Corriere della Sera, публикувано то руската информационна агенция ТАСС.

Песков: Некоректно е да се говори за "отменяне" на срещата между Путин и Тръмп

„Все още сме готови да проведем втората руско-американска среща на върха в Будапеща, ако тя наистина се основава на добре развитите резултати от Аляска. Датата обаче все още не е определена. Руско-американските контакти продължават“, каза Лавров, цитиран от Анадолската агенция.

Руският външен министър обясни, че вестник „Файненшъл Таймс“ „е публикувал невярна версия“ на събитията, след като е свързал отмяната на срещата на върха в Будапеща с меморандум за Украйна, на който Русия уж се е позовала.

Той подчерта, че вестникът „е изопачил същността и последователността на събитията, за да обвини Москва и да отклони (президента на САЩ) Доналд Тръмп от пътя, който той е предложил, а именно пътя към устойчив и траен мир, а не към незабавно прекратяване на огъня, към който европейските спонсори на (украинския президент Володимир) Зеленски, които са обсебени от идеята да си вземат почивка и да наводнят нацисткия режим с оръжия, за да продължат войната срещу Русия, се опитват да го въвлекат“.

Лавров посочи, че ако Би Би Си може да фабрикува видео на речта на Тръмп, като вмъкне призив за щурмуване на Капитолия, тогава „Файненшъл Таймс“ също няма да се поколебае да излъже.