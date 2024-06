Фон дер Лайен: Замразяването на конфликта в Украйна е рецепта за нова война

З амразяването на конфликта в Украйна не е отговор, а рецепта за бъдещи войни на агресия, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на срещата на върха за Украйна в швейцарския курорт Бюргенщок, предаде Ройтерс.

"Замразяването на конфликта днес, когато чужди войски окупират украинска земя, не е отговор. Това е рецепта за бъдещи войни на агресия", каза тя в речта си.

We need to support a comprehensive, just and sustainable peace for Ukraine.



One that restores Ukraine’s sovereignty and its territorial integrity.



We must pledge again to uphold firmly the principles of the UN Charter.



This is #PathToPeace ↓ https://t.co/frqeD1Jrur