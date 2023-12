Заловиха Маки, един от най-издирваните престъпници в Европа

Е дин от най-издирваните престъпници в Европа, словенският наркотрафикант Младен Самарджия, по прякор Маки, е заловен в Босна и Херцеговина. Смята се, че той е свързан с местен наркокартел, който печели до един милиард евро годишно от латиноамерикански кокаин. За изненада на полицията Самарджия не е бил сам - освен оръжия и наркотици, в стаята му е била и съпругата на съветник на президента на Република Сърбия.

Наркотрафикантът е арестуван в босненски курорт, където балканските гангстери обичат да почиват, съобщава Weekend Rambler.

33-годишният наркобарон е заловен в ски курорта Яхорина - любимо място за почивка на балканската наркомафия. Курортът често е бил посещаван от членовете на “Кавака” - голяма черногорска банда, която контрабандира кокаин от Латинска Америка в Европа, пише изданието.

Преди години, съпругата на един от босовете на "Кавака" прекарала цяла зима в Яхорина, очевидно без да знае, че хора от конкурентната банда "Шкаляри" са се скрили в същия курорт и следят всяка нейна стъпка.

“Самарджия е заподозрян във връзки и с двете банди. Носят се слухове, че той е бил дясната ръка на лидера на “Шкаляри” Йован Вукотич, който беше убит в Истанбул преди година”, разказва Weekend Rambler.

В хотелската стая, където е отседнал Самарджия, са открити четири пистолета, повече от 150 хиляди евро, два скъпи часовника, килограм кокаин и Тияна Тегелтия, съпругата на съветника на президента на босненската област на Сърбия.

“Това беше неочаквано”, каза представител на босненските правоприлагащи органи, коментирайки ареста.

Черногорският наркобизнес се управляваше 15 години от Дарко Шарич, наричан още Кокаиновия крал.

“Кавака” и "Шкаляри" са две банди от черногорския пристанищен град Котор, и двете кръстени на места в неговите предградия.

В самото начало имаше само една банда - "Шкаляри". Наркобизнесът, който оперираше в Черна гора, носеше приходи около милиард евро годишно, съобщава още сайтът.

Под ръководството на Шарич черногорската наркомафия установява контакти с екипажите на товарни кораби, които плават до Латинска Америка, и с тяхна помощ транспортират наркотици под прикритието на легални товари. Кокаинът и хероинът се установяват в европейските пристанища и след това се разпространяват в цяла Европа.

„Кокаиновият крал от Черна гора печелеше 1 милион евро годишно“, казват източници пред Weekend Rambler.

Шарич се опита да действа тихо и купи и елиминира неудобни политици и прокурори. Близо 15 години той успява да избегне излишно внимание, но през 2014 г. най-после е заловен, коментира изданието.

Футболните фенове, които по това време съставляваха гръбнака на “Шкалари”, предпочитаха съвсем други методи. Веднага след като Кокаиновият крал беше зад решетките, бандата се разпадна и между тях започнаха кървави битки.

Повод за избухването на гангстерските войни са 200 килограма кокаин, които хора от „Кавака” забравили в склада на „Шкаляри” във Валенсия, Испания. Те се надявали да решат проблема мирно и дори предложили сами да си платят стоката, но от “Шкаляри” отказали парите.

Враждата между двете банди не се ограничила само на Балканите и скоро се разпространява в Испания, Германия, Австрия, Холандия и Гърция.

Използвани са методите на чикагските гангстери от преди век: някои са взривени, други са застреляни от преминаваща кола, много са заловени и измъчвани в тайни стаи за изтезания, твърди Weekend Rambler.

В един от репортажите за разправата между „ Кавака” и „Шкаляри” се споменава за убиец с реалистична силиконова маска – почти като Том Круз във филма „Мисията невъзможна”.

