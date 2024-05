Захарова за ситуацията в Газа: Зоната на конфликта се изостря ежедневно

Р усия заяви, че войната в ивицата Газа ескалира заради навлизането на израелските сили в Рафах и че Москва засега не вижда перспектива за мирно уреждане на конфликта нито в палестинския анклав, нито в Близкия изток като цяло, предаде Ройтерс.

Израелските сили навлязоха в Рафах, разположен в южната част на Газа, където над един милион вътрешно разселени палестинци са намерили убежище от продължаващата израелска офанзива в крайбрежната ивица.

💬 #Zakharova: We are doing everything we can to alleviate the plight of the people in the Gaza Strip.@MchsRussia has already delivered 539 tonnes of humanitarian aid to Egypt for further shipment to the enclave through the Egyptian Red Crescent Society.#RussiaHelps pic.twitter.com/nMNO2F8fWO