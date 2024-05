"Израел не може да приеме това": Нетаняху отхвърли предложението на "Хамас"

И зраелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли искането на палестинската въоръжена групировка "Хамас" за прекратяване на войната в Газа, за да се постигне споразумение за прекратяване на огъня.

Хиляди на протест в Тел Авив с призив за спиране на огъня в Газа

"Държавата Израел не може да приеме това. Не сме готови да приемем ситуация, в която батальоните на Хамас излизат от бункерите си, поемат отново контрола над Газа, възстановяват военната си инфраструктура и се връщат, за да заплашват гражданите на Израел", каза той, според изявление от кабинета му.

"Вашето мълчание е оглушително": Протести с искане за освобождаване на заложниците на "Хамас"

Отделно Нетаняху обяви, че правителството му е решило да закрие базирания в Катар новинарски канал "Ал Джазира", с който администрацията му има дългогодишна вражда.

