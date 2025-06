Загадъчното нарастване на случаите на рак на белия дроб сред непушачи

Б роят на случаите на рак на белия дроб сред хора, които никога не са пушили, се увеличава, предаде BBC ​. Това заболяване е различно от рака на белия дроб, причинен от тютюнопушене - но какво го предизвиква?

Марта за пръв път осъзнала, че нещо не е наред, когато кашлицата ѝ се променила, а слузта в дихателните ѝ пътища станала по-гъста. Лекарите ѝ обяснили, че това се дължи на рядко заболяване, което причинява хронично възпаление на белите ѝ дробове. "Няма място за притеснение", казали лекарите.

Когато най-сетне ѝ направили рентгенова снимка, било открито петно на белия дроб. "Тогава се задейства цялата верига", спомня си Марта. "Първо направиха скенер, после бронхоскопия (процедура, при която с дълга тръбичка се оглеждат дихателните пътища) за вземане на тъканна проба." След като туморът бил отстранен - около четири месеца след първото ѝ посещение при личния лекар - тя получила диагнозата: рак на белия дроб, стадий IIIA. Туморът бил проникнал в околните лимфни възли, но още не се бил разпространил в отдалечени органи. Марта била на 59 години.

