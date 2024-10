Проучване: Забраната за тютюнопушене за поколението Z може да спаси живота на 1,2 млн. души

З абраната за продажба на тютюневи изделия на хората, родени между 2006 и 2010 г., би могла да предотврати около 1,2 милиона смъртни случая от рак на белия дроб до края на века, се казва в моделно проучване, публикувано в четвъртък.

Според Световната здравна организация тютюнопушенето е причина за около 85% от всички случаи на рак на белия дроб - най-смъртоносният рак в света.

Ако настоящите тенденции се запазят, ще има близо три милиона смъртни случая от рак на белия дроб сред хората, родени от 2006 до 2010 г., се казва в новото проучване на Международната агенция за изследване на рака (IARC) към СЗО.

Но ако продажбата на тютюневи изделия бъде забранена за тези 650 млн. души, до 2095 г. могат да бъдат предотвратени около 1,2 млн. смъртни случая, се оценява в моделиращото изследване, публикувано в списание The Lancet Public Health.

Banning the sale of tobacco to people born between 2006 and 2010 could prevent around 1.2 million deaths from lung cancer by the end of the century, said a modelling study released Thursday. https://t.co/wNx0SGv3Zx pic.twitter.com/kieYxH2MPB