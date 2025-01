Задържаха втори кораб във връзка с повредения подводен кабел в Балтийско море

В ластите в Норвегия са задържали по искане на Латвия норвежки кораб, за който има съмнения, че е замесен в инцидента с повредения подводен кабел в Балтийско море.

Корабът "Силвър Даниа" се е движил по маршрута Санкт Петербург - Мурманск и е спрян в норвежкото пристанище Тромсьо.

Екипажът му е съставен изцяло от руски моряци.

The police in Tromsø stop Norway-owned ship Silver Dania on suspicion of Latvia-Gotland cable damage.

The ship’s entire crew is Russian.https://t.co/Tzt7ep7fua pic.twitter.com/3vl4tttmnK