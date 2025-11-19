"Врагът атакува": Украйна обстреля Воронеж, Русия удари Харков с дронове

У краинските сили са изстреляли 4 произведени в САЩ ракети АТАКМС (ATACMS) по руския град Воронеж, съобщи руското министерство на отбраната, като заяви, че ударът е бил насочен срещу цивилни обекти, предадоха Ройтерс и ТАСС.

"По време на противоракетния бой руските бойни екипажи на зенитната ракетна система С-400 и зенитния ракетно-оръдеен комплекс "Панцир" са свалили всички ракети АТАКМС", съобщи още министерството, като публикува и снимки, за които твърди, че показват части от ракетите.

"Русия атакува жилищни сгради, когато украинците са си вкъщи и слагат децата си по леглата"

Пусковите установки МЛРС са били унищожени с удари на ракети "Искандер".

Губернаторът на Воронежка област Александър Гусев съобщи в "Телеграм", че предупреждението за опасност от удар на дронове е отменено. Режимът на тревога беше обявен снощи в 21:27 ч. московско време. В същия период беше обявено и отменено и предупреждението за опасност от ракетен удар.

Извънредно положение във Воронеж след украинска атака с дронове

Междувременно стана ясно, че през нощта руски дронове раниха най-малко 36 души в украинския град Харков, съобщиха властите. Това е третата подобна атака в източната част на страната за три дни.

През последните месеци Москва засили ежедневните си удари с дронове и ракети, насочени към енергийната инфраструктура на Украйна и редица граждански обекти преди настъпването на зимата.

Полицията в Харков съобщи, че най-малко 36 души са ранени при последната нощна атака, която е нанесла щети на повече от 10 жилищни сгради, училище, супермаркет и подстанция на линейка, както и на други сгради.

Сред ранените има две деца на 9 и 13 години, съобщи полицията, добавяйки, че „лекарите са диагностицирали децата с остри стресови реакции“.

Държавната медия Suspilne посочи, че спасителите и полицията са евакуирали 48 души, включително три деца, от задимения вход на висока сграда, цитирайки регионалния говорител на службите за спешна помощ Евгений Василенко.

Тази сутрин цяла Украйна беше под въздушна тревога, като властите в няколко западни градове издадоха предупреждения към жителите си, предаде АФП.

Русия атакува с дронове Харковска и Днепропетровска област, има ранени

„Врагът атакува западната част на Украйна с дронове. Не игнорирайте тревогата! Останете в убежища“, написа кметът на Лвов Андрий Садови в Telegram.

„Жители на област Лвов, моля, не публикувайте снимки, видеоклипове, адреси. Запазете информационно мълчание“, каза той.

Министерството на енергетиката на Украйна заяви, че руските атаки са довели до аварийни прекъсвания на електрозахранването в редица региони.

През октомври Москва започна най-голямата си бомбардировъчна кампания срещу украински газови съоръжения от началото на инвазията през 2022 г.

Изправен пред поредната тежка зима и без признаци за мирни преговори, украинският президент Володимир Зеленски е на европейска обиколка, опитвайки се да спечели подкрепа за армията и енергийната инфраструктура на страната си.

Изтощените и по-малобройни украински войски се борят да отблъснат по-голямата руска армия, която напредва по фронта в източна Украйна, като превзе още две села.