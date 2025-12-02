Свят

Задигнаха охлюви за 104 000 долара от ферма във Франция

Местните власти разследват кражбата, докато ферма L'Escargot Des Grands Crus се опитва да възстанови запасите си

2 декември 2025, 07:05
"Отнемат ни бъдещето": 365 дни недоволство - протестите в Грузия не стихват след решението за ЕС

Ф ерма във Франция, близо до град Реймс, на около 130 км от Париж, съобщи за обир, при който крадци задигнали охлюви за около 104 000 долара, предназначени за приготвяне на традиционното френско ястие ескаргот, пише Newsweek.

* Във видеото: Ризото Верде с охлюви и Корейска салата с охлюви

Охлювите се консумират от хората в много области като Африка, Югоизточна Азия и Средиземноморска Европа, докато в други култури охлювите се възприемат като храна табу. На английски ядливите сухоземни охлюви обикновено се наричат ​​escargot, от френската дума за "охлюв" - бел.ред.

"Следващите седмици обикновено са най-натоварени за нас. Това е истински удар за целия екип", написаха от фермата L'Escargot Des Grands Crus в пост във Facebook.

  • Защо е важно

Франция вече е под международно внимание след обира в Лувъра, който постави под въпрос стандартите за сигурност.

Фермите може да не изглеждат като също толкова "ценни" цели като художествените музеи, но ресторантьорският сектор във Франция е ключов за страната, която през 2024 г. е отчела 100 милиона туристи и се е наредила на първо място сред най-посещаваните дестинации в света, според CNN.

Въпреки това, след тези обири и домакинството на Летните олимпийски игри през 2024 г., ресторантьорският и хотелиерският сектор отбелязват спад през лятото, което тревожи много анализатори.

  • Какво се случи

В публикацията си във Facebook ферма L'Escargot Des Grands Crus обяснява, че обирът е засегнал както пресните, така и замразените запаси от охлюви, и уверява, че "правят всичко възможно, за да възстановят запасите си, за да могат да обслужат клиентите по време на празничния сезон."

Снимки, публикувани с поста, показват, че дори вече готови продукти са били откраднати от рафтовете и хладилниците.

"Цял раздел с готови продукти беше откраднат от магазина, както и запасите от суровини в лабораторията ми", каза Жан-Матьо Доверн, управител на фермата, пред Franceinfo. Той уточни, че количеството охлюви, откраднати при обира, е достатъчно за приготвянето на 10 000 порции.

В интервю за La Parisien Доверн разкри, че крадците проникнали във фермата, като прерязали оградата, след което използвали лост, за да разбият вратата и детекторите.

"Много е изненадващо, защото са откраднали суровини: 450 кг охлюви. Невероятно е да се открадне такова количество. Това определено е дело на добре организирана мрежа", каза той.

Охлювите се доставят на ресторанти, за да се приготви световно известното френско ястие ескаргот, при което готвачите готвят охлювите в масло с чесън и вино. Често охлювите се изваждат от черупките, но някои ресторанти сервират ястието в черупката, позволявайки на клиентите сами да ги извадят.

L'Escargot Des Grands Crus доставя охлюви на ресторанти, включително Les Crayeres в Реймс, както и на частни клиенти, съобщи BBC. Тези охлюви основно са били предназначени за ресторантите за коледния сезон.

Французите консумират около 14 300 тона охлюви годишно, но 95 процента от тях са внос, съобщава The Independent.

Нестандартно животновъдство: Охлюви за износ

  • Какво следва

Местните власти разследват кражбата, докато ферма L'Escargot Des Grands Crus се опитва да възстанови запасите си, за да посрещне годишното търсене по време на празниците.

Вижте в нашата галерия: Обраха Лувъра - музеят затвори врати

Източник: Newsweek     
Кражба на охлюви Френска ферма Ескарго Обир Франция Escargot Des Grands Crus Ресторантьорски сектор Скъп деликатес Организирана престъпност Празничен сезон
