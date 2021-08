За тези жени връщането на талибаните е "краят на света"

Д вайсет и две годишната Аиша Хурам прекара първата си нощ под управлението на талибаните, без да затвори очи. На фона на шума от изстрели и евакуиращите чужденците самолети тя не може да забрави този ден, който "сломи душите и духа ни".

"За цялата нация, която видя как всичко рухва в един миг, това е краят на света", сподели пред АФП тази афганистанска студентка, няколко часа след влизането на талибаните в Кабул.

Хурам, която бе младежки представител на Афганистан в ООН, трябваше да се дипломира в близките месеци н Кабулския университет.

Nobel Peace Prize laureate Malala Yousafzai says she is “deeply concerned about the situation in Afghanistan right now, especially about the safety of women and girls there.” https://t.co/xv8tHA1Uz8 pic.twitter.com/TSQL3QOhcP — ABC News (@ABC) August 17, 2021

В неделя сутрин обаче тя и състудентите ѝ не успяха да стигнат до университетския кампус и бъдещето им вече е повече от несигурно.

"Населението и ръководителите на Афганистан изоставиха афганистанската младеж по най-жестокия начин, който можем да си представим", казва тя.

"Това е кошмар за жените, които учат, които виждаха по-добро бъдеще за себе си и бъдещите поколения", допълни студентката.

Докато управляваха страната между 1996 г. и 2001 г. талибаните наложиха своята ултраконсервативна версия на ислямския закон.

На жените не бе позволено нито да работят, нито да учат.

Носенето на бурки стана задължително на обществени места, а жените можеха да напускат дома си само ако са придружени от "махрам" - попечител, техен роднина от мъжки пол.

My thoughts are with the people of Afghanistan, especially the women and girls.



Here is my latest for @unherd on the core problems that led to this abandonment and what the Afghan women and girls now face.https://t.co/F4cYcokj6n — Ayaan Hirsi Ali (@Ayaan) August 17, 2021

Бичуването с камшик и екзекуциите, включително пребиването с камъни за прелюбодейство, започнаха да се практикуват по градските площади и стадиони. Свалянето на талибаните от власт обаче не подобри живота на всички афганистанци, особено в селскостопанските райони.

"Черна птица"

Талибаните заявиха на няколко пъти, че ако се върнат на власт в Афганистан, ще спазват човешките права, особено тези на жените, но в съответствие с "ислямските ценности".

Афганистанките все по-малко вярват на тези обещания, особено онези, които през изминалите две десетилетия, са учили в университет, заемали са отговорни постове, по-специално в политиката, медиите и дори в съдебната власт и силите за сигурност.

Taliban Grants Afghanistan Women Permission To Have Education Up To University Level, But Must Wear Hijab | Sahara Reporters https://t.co/5dkF6mNoso pic.twitter.com/kAaEWv692z — Sahara Reporters (@SaharaReporters) August 17, 2021

В последните дни жени, които са доста известни в Кабул, изляха в социалните мрежи мъката си, че страната им и целият им живот отново е в ръцете на талибаните.

"Започвам деня си, като гледам опустелите улици в Кабул, ужасена за съдбата на жителите му", написа Фавзия Куфи, правозащитничка и бивша заместник-председателка на афганистанския парламент и добави: "Историята се повтаря доста бързо".

Taliban collapses with laughter as journalist asks if they would be willing to accept democratic governance that voted in female politicians - and then tells camera to stop filming. “It made me laugh” he says.pic.twitter.com/km0s1Lkzx5 — David Patrikarakos (@dpatrikarakos) August 17, 2021

"Страхът се загнездва във вас като черна птица", казва Муска Дастагир, лекторка в Американския университет в Афганистан, открит 5 години след свалянето на талибаните и добавя: "Тя разперва крила и вече не можете да дишате".

"Изтриване на жените"

Акаунтът в Туитър на 33-годишната Рада Акбар вчера бе пълен с емотикони с "разбити сърца".

"Моят любим Афганистан рухна пред очите ми", написа тя.

В Туитър стана популярна снимка на човек замазващ с боя снимка на усмихната младоженка, поставена на витрината на магазин.

Ads & posters depicting women being whitewashed in Kabul as Taliban takes over; pic surfaces online #news #dailyhunt https://t.co/f44c7O1bRC — Dailyhunt (@DailyhuntApp) August 17, 2021

За Акбар действията на този човек показват, че вече трябва "жените да бъдат изтрити от общественото пространство", защото талибаните не толерират показването на изображения на жени.

Тази художничка и фотографка е известна със своите автопортрети, израз на нейната независимост и декларация за културното ѝ наследство.

"Невидима"

Тази година заради заплахи в интернет тя не можа да организира самостоятелна изложба, с която искаше да отдаде почит афганистанките. Вчера сутринта страховете й се материализираха.

"Искам да стана невидима и да се скрия от хората", написа тя в последния си пост в Туитър.

В събота генералният секретар на ООН Антониу Гутериш каза, че е "потресен" да "види как правата, които отдавна са получили афганистанските момичета и жени, са напът да им бъдат отнети".

Сахраа Карими, една от най-известните афганистански режисьорки, каза, че няма намерение да напуска Афганистан.

"До самия си край няма да напусна страната си", каза тя във видео, разпространено в Туитър, едва сдържайки сълзите си.

"Може би някои смятат, че това е лудост. Но лудост е това, което направиха тези, които се изгавриха с нашата родина ( . . .) Глупост е това, което светът ни показва, като ни обръща гръб", добави тя.