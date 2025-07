Сватба по време на бедствие: Младоженци си казаха "да" в наводнена църква във Филипините

В барокова катедрала, млада филипинска двойка си казаха "да" във вода до колената.

Младоженците Ямайка Агилар и Джейд Рик Вердило сключиха брак в църквата Barasoain, един от историческите символи на Филипините, която беше наводнена след дни на поройни дъждове, предизвикани от мусон и тайфун. И въпреки непредвидимите условия, церемонията се състоя – не просто като тържество на любовта, а и като свидетелство за устойчивостта на един народ, който живее с природни бедствия, пише BBC.

Между олтара и антибиотиците

За 27-годишната булка решението дали да продължат със сватбата в условията на наводнение не било лесно. Прогнозите вещаели още по-силни валежи.

"Беше наистина критичен момент. Чудех се дали не трябва да отменим и да отложим. Беше 50 на 50," разказа тя. В крайна сметка любовта надделява над страха, а двамата се съсредоточили върху най-важното – тяхната връзка и близките хора, които са с тях.

След като приключила тържествената част, младоженците побързали да вземат доксициклин – антибиотик, предпазващ от лептоспироза, заболяване, разпространявано чрез наводнения. В същата църква, само часове по-късно, бе отслужено и погребение, като ковчегът беше повдигнат над водата с дървена стойка.

Сватбите в наводнения

Оказва се, че това не е изолирано явление. Същата църква е организирала и други наводнени сватби през последните години – през 2022 и 2018 г., по същото време на годината. Но тези сцени, колкото и трогателни да изглеждат, повдигат тревожни въпроси: защо все още се случват подобни бедствия с такава честота? И какво прави държавата, за да ги предотврати?

Хроничната болест на наводненията

Наводненията във Филипините не са инцидент – те са повтаряща се криза. През тази година страната вече е ударена от три циклона, включително тайфуна „Уипха“ (местно известен като „Крисинг“), който отне живота на най-малко шестима души и разсели десетки хиляди. Очакват се още два циклона до края на месеца, като исторически най-разрушителните бури се появяват в края на годината, около Коледа.

Големият проблем обаче не е само в бурите, а в това, как инфраструктурата – или по-точно липсата ѝ – реагира на тях. Метро Манила, с население над 13 милиона души, разчита на канализационна система, изградена в началото на XX век. Според министъра на благоустройството Мануел Боноан, тя е силно амортизирана и около 70% от нея е запушена. Добавете към това слабо управление на отпадъците, застрояване върху естествени водни пътища и липса на планиране – и получавате рецепта за катастрофа.

Бурите и политиката

Наводненията се случиха в деликатен политически момент – само дни преди ежегодното обръщение на президента Фердинанд Маркос-младши пред Конгреса. Снимки на негови портрети, поставяни по улични лампи в Манила, предизвикаха вълна от обществено възмущение. Мнозина обвиниха правителството, че в разгара на бедствие, вместо да се съсредоточи върху спешната помощ, се е отдало на политическа показност.

Президентът, който по това време беше във Вашингтон за търговски преговори с американския президент Доналд Тръмп, заяви, че е уверил готовността на агенциите за реагиране при бедствия преди заминаването си. Но това не успокои критиците.

В търсене на дългосрочни решения

Решаването на проблема с наводненията изисква системен подход. Геологът д-р Махар Лагмай от Университета на Филипините посочва, че трябва да се отчита не само дъждът, но и приливите, вълните, както и състоянието на язовирите. Министерството на благоустройството вече работи съвместно със Световната банка по стратегически план, като част от него е ремонт на 32 помпени станции в столицата.

„Трябва да седнем веднъж завинаги, и то скоро, за да намерим решение“, подчертава министър Боноан.

Надежда сред водата

За младоженците Вердило, сватбата остава незабравим момент – не заради романтиката на наводнената църква, а заради решимостта да вървят напред въпреки обстоятелствата. Джейд Рик споделя:

„Имаме реки и морета – значи имаме вода в изобилие. Правителството трябва да инвестира в помпени станции и по-широки канали. Не може да се случи за ден, но с постоянство и фокус можем да постигнем промяна.“

Тяхната сватба се превърна не само в символ на любовта, но и в призив за действие – защото никой не трябва да казва брачните си обети, газейки във вода.