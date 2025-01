За първи път в историята: Чуждестранни лидери ще присъстват на на инаугурацията на Тръмп

Н овоизбраният президент на САЩ ще посрещне за първи път в историята чуждестранни лидери за една от най-американските политически традиции - предаването на властта по време на днешната церемония по полагане на клетва, предаде Асошиейтед прес.

Доналд Тръмп покани на встъпването си в длъжност китайския президент Си Цзинпин и консервативни световни лидери като президента на Аржентина Хавиер Милей и министър-председателката на Италия Джорджа Мелони. От името на Си във Вашингтон днес ще присъства вицепрезидентът на Китай Хан Чжън.

Досега държавни глави не са пристигали в САЩ за встъпването на длъжност на президент. Някои от гостите сега - като Милей и президента на Парагвай Сантяго Пеня - бяха специални гости на встъпителния бал за испаноговорящия свят в събота вечерта.

Там присъстваха и някои от кандидатите за министри в новото американско правителство на Тръмп. Сред тях бяха Марко Рубио и Робърт Кенеди-младши, номинирани съответно за държавен секретар и за министър на здравеопазването.

Китайският лидер Си Цзинпин бе първият, чиято покана бе обявена публично - миналия месец, припомня АП. Милей бе първият чуждестранен лидер, с когото Тръмп се срещна след победата си на произведените на 5 ноември 2024 г. избори.

На церемонията ще присъства и прозападната бивша президентка на Грузия Саломе Зурабишвили.

