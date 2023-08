Проукраински руски бойци призоваха "Вагнер" да си отмъсти за смъртта на Пригожин

Група руски бойци, които се бият на страната на Украйна, призоваха частната военна компания "Вагнер" да премине на тяхна страна и да се присъедини към тях, за да си отмъсти за смъртта на основателя на "Вагнер" Евгений Пригожин и на командира на силите на наемническата групировка Дмитрий Уткин, предаде Ройтерс.

🚨Commander of Russian Volunteer Corps (RDK) Denis Kapustin aka White Rex calls on Wagner's fighters to join him! The RDK is a pro-ukrainian russian unit fighting the Putin regime. The group had distinguished itself in its incursions into Belgorod with Freedom Of Russia Legion🚨 pic.twitter.com/WEB72ad2Py