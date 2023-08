Ще остане ли моделът на "Вагнер" в Африка, след смъртта на Пригожин?

В ъпреки смъртта на боса на руските наемници Евгений Пригожин, Москва има интерес да продължи дейността на неговата паравоенна група „Вагнер“ в Африка, казаха експерти пред АФП. Русия възлага дейности в Африка на Вагнер от 2014 г.

На фронта на сигурността бойците на „Вагнер“ са разположени заедно с националните армии на Либия, Централноафриканската република (ЦАР) и Мали. По отношение на политиката, групата е провеждала кампании за дезинформация и дестабилизация. На търговския фронт експлоатира минерални ресурси в няколко африкански държави. Анализаторите казват, че Кремъл няма интерес да прекрати тези дейности. Едно от последните появявания на Пригожин пред камерата беше излъчен в понеделник кадър, на който той в камуфлажно облекло и с автомат казва, че е в Африка и работи за бъдещето на Русия. Това беше първата му видео поява след краткия му бунт срещу Кремъл през юни. Дори преди съобщенията за смъртта му, анализатори обмисляха възможните последици от бунта.

Prigozhin published the first video since the failure of the rebellion



The head of PMC "Wagner" recorded a video from Africa and said that he "performs there the tasks that we promised to solve". The terrorist also called for volunteers to join the PMC to "defend the freedom of… pic.twitter.com/9ibXb5c30S