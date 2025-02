Кая Калас призова ЕС за увеличаване на разходите за отбрана

Д ържавите членки на ЕС трябва да увеличат разходите за отбрана, за да бъдат в крак със заплахите, пред които е изправен континентът, предупреди върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, предаде Би Би Си.

Калас, която беше министър-председател на Естония до юли 2024 г., каза, че "всяко евро, похарчено за училище, здравеопазване и социални помощи [е] уязвимо“, ако блокът не поддържа силна отбрана.

Членки на ЕС призовават ЕИБ да предостави повече средства за превъоръжаване срещу Русия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп беше прав да критикува разходите на Европа, които са средно 1,9%, добави тя.

Калас също така посочи, че Русия харчи 9% от своя брутен вътрешен продукт (БВП) за отбрана и каза, че разходите на Европа "очевидно не са достатъчни" в светлината на войната в Украйна.

