Доналд Тръмп отново е кандидат за президент на САЩ

Б ившият президент на САЩ Доналд Тръмп обяви кандидатурата си за Белия дом на изборите през 2024 г., предадоха световните новинарски агенции, цитирани от БТА.

"За да направя Америка отново велика и славна, тази вечер обявявам кандидатурата си за президент на Съединените щати", заяви Тръмп пред неколкостотин свои привърженици в курорта Мар-а-Лаго в Палм Бийч, Флорида, който е негова собственост.

Former President Donald Trump’s announcement that he’ll run again in 2024 brings fresh attention to federal investigations hovering around Trump and his orbit.



