Взривиха руски ветеран в Ставропол

Д вама мъже загинаха при взрив в Ставропол. Единият от тях е Заур Гурциев, ветеран от специалната военна операция и участник в регионалната програма за персонал „Време на героите“. По случая е образувано наказателно производство, съобщи ТАСС .

(Видеото е архивно!)

First deputy head of Stavropol administration and participant in "SMO" Zaur Gurtsiev killed in grenade explosion



Local media reported that around midnight on May 28, an explosion occurred on Chekhova Street near house 85/19 in Stavropol. Witnesses said a man detonated a grenade.… pic.twitter.com/mSAHHkxfP7