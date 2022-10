Взрив на Кримския мост, Русия обвини Украйна за станалото

У крайна е виновна за инцидента на Кримския мост, в резултат на който е повредено платното за движение. Това заяви тази сутрин председателят на Държавния съвет на Крим Владимир Константинов, цитиран от ТАСС, предаде БТА.

"Украинските вандали успяха да се доберат до Кримския мост с кървавите си ръце.

Сега те имат с какво да се гордеят: за 23 години не успяха да построят нищо достойно за внимание в Крим, но успяха да повредят платното за движение на руския мост. В това намират смисъл киевският режим и украинската държава. Смъртта и разрушението са единственото, което успяват да постигнат", написа Константинов в своя канал в "Телеграм".

Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled. pic.twitter.com/yUiSwOLlDP