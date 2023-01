Шест души, от които три деца, загинаха след порязване от въжета на хвърчило в Индия

Ш естима души, включително три деца, са починали на фестивал в Индия, след като гърлата им са били прерязани от въжета на хвърчила.

Близо 200 души също са били ранени от порязвания и падания, докато са пускали хвърчила по време на въздушни двубои на фестивала Утараян в западния щат Гуджарат, съобщи полицията. Шестте жертви, сред които две момиченца на две и три години, както и седемгодишно момче, са починали, след като остри като бръснач въжета, използвани от "хвърчилата" по време на въздушните двубои, са се оплели около врата им и са прерязали гърлата им.

През уикенда стотици хора са участвали в "боевете с хвърчила" на международния фестивал, като по време на смъртоносните състезания те са пускали хвърчилата си от терасите и покривите си.

