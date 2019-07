Т рима британски министри подадоха оставки, след като Борис Джонсън стана премиер.

Британската министърка на отбраната Пени Мордонт обяви днес, че подава оставка и че няма да е част от правителството на Борис Джонсън, предаде Ройтерс.

"Ще стана отново редови депутат, като в това ми качество премиерът ще разполага с цялата ми подкрепа", написа Мордонт в Туитър. Мордонт е привърженичка на Брекзит и подкрепи опонента на Джонсън Джереми Хънт в борбата за определяне на нов лидер на Консервативната партия и премиер на Великобритания.

"За мен щеше да бъде чест да продължа работата си на министър на външните работи, но разбирам нуждата на новия премиер да избере своя екип", написа Джереми Хънт в Туитър. Той обясни, че Джонсън любезно му е предложил друга роля в правителството, но той е отклонил офертата.

Борис Джонсън е в процес на съставяне на правителството си.

Борис Джонсън е новият премиер на Великобритания

Повечето водещи министри от кабинета на предшественичката му Тереза Мей вече се оттеглиха, като казаха, че или сами са взели това решение, или им е било благодарено за свършената работа и са били приканени да се оттеглят.

Хънт остава депутат в парламента, откъдето, както той самият каза, ще окаже пълна подкрепа на Джонсън.

Сред подалите оставка са също британският министър на бизнеса Грег Кларк и министърът на международната търговия Лиъм Фокс.

"Сърдечно поздравявам Борис Джонсън за това, че стана премиер. Той е прав, че ще сформира нов екип за новото правителство", заяви Кларк, който бе един от проевропейските министри в правителството на досегашния премиер Тереза Мей.

"За съжаление напускам правителството. Ще подкрепям Борис Джонсън и правителството като депутат", каза Лиъм Фокс.

Първите назначения на новия премиер

За министър на външните работи той е избрал Доминик Рааб. Той беше министър по въпросите на Брекзит в кабинета на Тереза Мей, но подаде оставка заради разногласия с нея заради сделката за напускане на ЕС. Досега външен министър беше Джереми Хънт.

За министър на финансите беше назначен Саджид Джавид. Досега той беше министър на вътрешните работи. Той заменя на поста Филип Хамънд.

На поста на Джавид начело на вътрешното министерство бе назначена Прити Пател. Тя беше министър на международното развитие в правителството на Мей, но подаде оставка заради серия от срещи с представители на ръководството на Израел, които не бяха съгласувани с премиерката. Сега тя се завръща на политическата сцена с новото назначение.

Великобритания "на всяка цена" ще напусне ЕС на 31 октомври

Това заяви новият британски премиер по-рано днес.

"Ще постигнем нова по-добра сделка, която се основава на свободната търговия", каза Борис Джонсън пред правителствената резиденция на "Даунинг стрийт" 10, малко след аудиенцията при кралица Елизабет Втора, на която той бе натоварен със задачата да сформира ново правителство.

