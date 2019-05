Б ившият британски външен министър Борис Джонсън, който е фаворит да заеме премиерския пост след оттеглянето на Тереза Мей, ще бъде изправен пред съда по обвинение, че е излъгал обществото за Брекзит, предаде Ройтерс.

Уестминстърският магистратски съд реши, че Джонсън трябва да отговаря по обвинение, че е извършил три нарушения, докато е заемал държавна длъжност.

Обвиненията са свързани с недостоверни изявления на бившия външен министър, направени във и след кампанията за референдума за Брекзит през 2016 г., на който британците гласуваха с 52% против оставане в ЕС.

"В двата горепосочени периода ответникът е неведнъж е излъгал и подвел британското общество за цената на членството в ЕС, като изрично е заявявал, потвърждавал или намеквал, че цената на членството в ЕС е 350 милиона лири (442 милиона долара) на седмица", се казва в подадения срещу Джонсън иск.

