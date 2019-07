Б ившият външен министър и бивш кмет на Лондон Борис Джонсън бе избран за нов лидер на Консервативната партия и премиер на Великобритания.

Той получи подкрепата на 92 153 от членовете на торите. За основния му опонент - настоящия външен министър на Великобритания Джереми Хънт гласуваха 46 656 от членовете на Консервативната партия.

Минути след обявяването на резултатите от вота Борис Джонсън се качи на сцената и благодари на всички участници в кампанията, както и на „забележителния” си опонент Джереми Хънт.

По думите на Джонсън, той възнамерява „да открадне” отличните идеи, които настоящият външен министър е дал за развитието на страната по време на кампанията си.

Джонсън се изказа ласкаво и по адрес на своя предшественик Тереза Мей, която неведнъж е критикувал. „За мен беше привилегия да бъда член на кабинета ѝ. Благодаря ти, Тереза”, обяви новият британски премиер.

От своя страна Тереза Мей поздрави в „Туитър” Борис Джонсън за победата, като му обеща „пълната си подкрепа”.

Джонсън е определян от мнозина като британският Тръмп, както заради леко нелепата си прическа, така и заради навика си да заобикаля истината, когато му е удобно. Той дори беше обвинен от съдия в Уестминстър, че е излъгал британските граждани за цената на „Брекзит”, но впоследствие състав на съда в Лондон отказа да възбуди дело.

В избора на нов лидер на Консервативната партия участваха 160 000 членове на торите. Борис Джонсън беше сочен като ясен победител в надпреварата, въпреки че членове на кабинета вече обявиха, че ще подадат оставка, ако той бъде избран. Във вторник Тереза Мей, която се оттегля след бунт в собствената ѝ партия срещу сделката за „Брекзит”, присъства на последното заседание на кабинета си.

Официално тя ще връчи оставката си на кралица Елизабет Втора в сряда следобед, след като отговори на въпросите към премиера в парламента. Нейният наследник ще встъпи в длъжност малко след това – след като присъства на аудиенция в Бъкингамския дворец.

Позицията на Борис Джонсън за излизане на Великобритания от ЕС е, че Лондон трябва да преговаря с готовност за „Брекзит” без сделка.

Many congratulations to @BorisJohnson on being elected leader of @Conservatives - we now need to work together to deliver a Brexit that works for the whole UK and to keep Jeremy Corbyn out of government. You will have my full support from the back benches.