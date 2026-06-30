Върховният съд на САЩ отсъди срещу транссексуалните атлети

В ъв вторник Върховният съд на САЩ постанови, че щатите могат да забраняват на транссексуални атлети да играят в женски спортни отбори, предава Си Ен Ен.

Това е поредното от поредица съдебни поражения за активистите за правата на транссексуланите в САЩ.

Съдът гласува с 6-3 гласа, разделени по идеологическата линии републиканци срещу демократи, по въпроса дали Конституцията забранява на щатите да ограничават транссексуалните спортисти.

Тексас забрани транссексуални спортисти в училищата

Решението в най-внимателно наблюдавания спор от културната война в САЩ означава, че законите в повече от половината щати, подобни на тези, приети в Западна Вирджиния и Айдахо, вероятно ще останат в сила.

Консервативните щати твърдят, че законите са предназначени да гарантират, че биологичните жени спортистки могат да се състезават на равни начала.

Решението е голямо поражение за ЛГБТ движението и идва година след като съдиите позволиха на щатите да забраняват терапиите за транссексуални непълнолетни, като например хормонални блокери и полови хормони.

Тръмп забранява участието на биологични мъже в женските спортове

След това съдът разреши на президента Доналд Тръмп да забрани на транссексуалните американци да служат в армията и позволи на администрацията да изисква данни за пол при раждане в американските паспорти.

Въпреки че делото се отнася до закони в два щата, решението на съда ще има последици за всички. Около 27 щата са приели закони, подобни на тези в Западна Вирджиния и Айдахо, като служители там твърдят, че законите насърчават както безопасността, така и справедливостта в спорта.