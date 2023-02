Вълна от съпричастност след мощния трус в Турция

М ощното земетресение с магнитуд 7,4 в турския окръг Кахраманмараш рано днес е отнело живота на стотици хора в Турция и съседна Сирия. Тези новини доведоха до вълна от съпричастност.

Ръководителите на ЕС и НАТО изразиха съпричастност с пострадалите

от опустошителното земетресение край южния турски град Газиантеп и изразиха готовност двете организации да окажат необходимата помощ.

Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг съобщи,

че е във връзка с турския президент Реджеп Ердоган и с турския външен министър Мевлют Чавушоглу. Столтенберг допълва, че съюзниците вече работят по осигуряването на помощ.

Deeply saddened to hear this morning about the devastating earthquake hitting parts of Türkiye and Syria.

My deepest condolences to the many families that lost lives and wishing a fast recovery of the injured.

The EU stands in full solidarity with you. — Charles Michel (@CharlesMichel) February 6, 2023

Дълбоко съм натъжен от новините тази сутрин,

написа в Туитър председателят на Европейския съвет Шарл Мишел. Той добави, че ЕС е изцяло съпричастен с близките на загиналите и пострадалите.

Европа е съпричастна с народите на Турция и Сирия, заяви председателят на Европейския парламент Роберта Мецола.

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Жозеп Борел също изрази подкрепа за двете пострадали държави. ЕС е готов да помогне, добави той.

Израел изрази готовност да окаже помощ на Анкара след силното земетресение, предаде Ройтерс.

Министърът на отбраната Йоав Галант заяви, че израелските сили за сигурност са готови да окажат всякаква необходима помощ, а външният министър Ели Коен заяви, че се подготвя програма за бърза помощ.

На други места в региона – например в ливанските градове Бейрут и Триполи - хората избягаха на улицата и с колите си се отдалечиха от домовете си, в случай че те се срутят, разказват свидетели.

В Израел жителите на района на Тел Авив, Бейт Шеан и Йерусалим съобщават, че са усетили вторичните трусове на земетресението. Израелската полиция заяви, че е получила повече от 3000 такива съобщения, информира Си Ен Ен.

В информацията се посочва, че в Израел няма пострадали или нанесени щети.

Cumhurbaşkanı @RTErdogan'a, 🇹🇷 halkına ve 🇹🇷'deki depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyor tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu zor zamanda 🇹🇷 halkının yanındayız. Afetin sonuçlarının üstesinden gelmek için gerekli yardımı sağlamaya hazırız. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 6, 2023

Украйна е готова да предостави необходимата помощ на "приятелския турски народ" след мощното земетресение днес,

каза президентът Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

"Шокиран съм от новината, че стотици хора са загинали и ранени в резултат на земетресението в Турция", написа Зеленски в "Туитър". "Поднасяме нашите съболезнования на семействата на жертвите и пожелаваме на пострадалите бързо възстановяване. В този момент сме близо до приятелския турски народ, готови да окажем необходимата помощ", допълни украинският президент.

Турция посредничи между Украйна и Русия в опит за уреждане на конфликта. В същото време Анкара доставя на Киев оръжия, включително дронове "Байрактар".

В своето изявление Зеленски не спомена Сирия. Русия е основен съюзник на сирийския президент Башар ал Асад, на когото оказа решаваща военна помощ след избухването на конфликта в страната му през 2011 г.

Съединените щати са готови да предоставят помощ във връзка със земетресението в Турция и Сирия.

Това се казва в разпространено изявление на съветника на президента Джо Байдън по националната сигурност Джейк Съливан, предадоха световните агенции.

САЩ са дълбоко разтревожени от съобщенията за разрушителното земетресение в Турция и Сирия. Готови сме да предоставим всяка необходима помощ. Президентът (Джо Байдън) възложи на Американската агенция за международно развитие (USAID) и други партньори на федералните власти да преценят възможностите на Съединените щати да реагират с цел възможно най-голямо съдействие на пострадалите. Ще продължим внимателно да следим ситуацията в тясна координация с правителството на Турция, посочи Съливан.

Балканските лидери също изразиха своята подкрепа

Изразявам най-дълбоките си съболезнования на семействата на загиналите, на президента Реджеп Тайип Ердоган и на турския народ в тези трудни моменти след ужасното земетресение, което удари Турция. Пожелавам бързо възстановяване на ранените, написа във Фейсбук профила си президентът на Република Северна Македония.

Президентът на Сърбия Александър Вучич изрази съболезнования

на семействата на загиналите в силното земетресение, което рано тази сутрин засегна тази страна, както и на народа на Турция и президента Реджеп Тайип Ердоган, съобщи Танюг.

Сърбия е до вас в тези тежки моменти, готова е да предложи всичката необходима помощ, написа президентът Вучич в Туитър, като пожела бързо възстановяване на ранените.

Румъния ще изпрати в Турция екип от звеното за градско издирване и спасяване (RO-USAR).

Решението беше взето часове след новината за опустошителното земетресение до град Газиантеп, на заседание на Националния комитет за извънредни ситуации, свикано от премиера Николае Чука по предложение на Министерството на извънредните ситуации, след консултация с президента Клаус Йоханис.

Румънският главен инспекторат за извънредни ситуации,

медицински екип на Мобилната спешна служба за реанимация и изваждане и екип на румънските военновъздушни сили към Министерството на отбраната са в готовност да подкрепят спасителната мисия.

Подкрепата ще бъде предоставена чрез механизма на Европейския съюз за гражданска защита.

“Нашите мисли са с турския народ, семействата на жертвите и всички ранени или засегнати от опустошителното земетресение, което удари Газиантеп. Румъния е готова да предложи подкрепа!“, написа Николае Чука на страницата на правителството в Туитър.

Deeply saddened by the loss of lives following the devastating earthquake last night in Southeastern #Türkiye & #Syria. We stand in solidarity with all those affected, conveying our deep condolences to families of victims & speedy recovery to the injured. @MFATurkiye — MFA Romania (@MAERomania) February 6, 2023

България подготвя да изпрати два самолета "Спартан" в Турция, съобщиха от Министерството на отбраната.

България ще изпрати медицински екип от Военномедицинската академия (ВМА), за да окаже помощ на Турция. Това съобщи служебният министър на отбраната Димитър Стоянов на пресконференция в Министерството на отбраната.

Министър Стоянов обясни, че логистичната операция включва транспортирането на аварийни екипи до Летище Адана.

Със самолетите трябва да бъдат транспортирани екипи на “Пожарна безопасност и защита на населението” и Столичната община.

Deeply saddened by the loss of life in #Syria 🇸🇾 following the devastating earthquake last night in Southeastern #Türkiye 🇹🇷. Our deepest condolences go out to the victims‘ families while hoping for the swift recovery of the injured. — MFA Bulgaria (@MFABulgaria) February 6, 2023

Гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис изрази дълбоки съболезнования за стотиците загинали

и огромните разрушения, причинени от земетресението с магнитуд 7,4 по Рихтер в Турция и Сирия и заяви, че Гърция е готова да предостави незабавно помощ, съобщи в. "Катимерини", позовавайки се на публикация на Мицотакис в Туитър.

„Дълбоко сме натъжени от сеизмичната катастрофа в Турция и Сирия.

Изказваме най-дълбоки съболезнования на семействата на загиналите. Мислите ни са с всички жертви. Гърция мобилизира ресурсите си и ще предостави незабавна помощ“, съобщи премиерът в профила си в Туитър.

Германия ще изпрати помощ в регионите, пострадали от разрушителното земетресение в Турция и Сирия,

което взе стотици жертви. Това заяви федералният канцлер Олаф Шолц, предаде Франс прес.

"Следим, потресени, новините за земетресението в граничната зона между Турция и Сирия. Броят на жертвите неспирно расте. Скърбим заедно със семействата им и тръпнем в надежда за останалите затрупани. Германия, разбира се, ще изпрати помощ", увери канцлерът в "Туитър".

Des images terribles nous viennent de Turquie et de Syrie après un tremblement de terre d'une force inédite. La France se tient prête à apporter une aide d'urgence aux populations sur place. Nos pensées vont aux familles endeuillées. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 6, 2023

Франция е "готова да предостави спешна помощ на населението" в Турция и Сирия, заяви в "Туитър"

френският президент Еманюел Макрон, като изрази съпричастност към опечалените близки на загиналите.

"Изразих искрени съболезнования към моя турски колега Мевлют Чавушоглу, страната му и турския народ", посочи в Туитър, обещавайки помощ от Франция, главата на френската дипломация Катрин Колона, цитирана от ТАСС. Тя не коментира последиците за Сирия, допълва агенцията.

Във връзка със земетресението в Турция и молбата на турските власти за помощ предложих да се изпрати

на място подсилен издирвателно-спасителен екип, заяви в Туитър полският вътрешен министър Мариуш Камински. Той обясни, че става дума за екип от 76 спасители и 8 кучета.

Земетресението с магнитуд 7,4 по Рихтер и епицентър в окръг Кахраманмараш удари днес сутринта в 4:17 ч. (3:17 ч. българско време) района, разположен близо до границата със Сирия. По последни данни на турските власти 284 души са загинали, а 2323 са били ранени. Най-малко 237 души са загинали в различни сирийски градове, съобщават сирийските държавни медии.