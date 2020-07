Вулканът Стромболи в Италия изригна мощно

М ощна експлозия стресна жителите на италианския остров Стромболи, съобщават медиите в страната.

Вулканът на острова е изригнал в 3.00 часа сутринта в неделя, сочат данните на местната обсерватория към Института по геофизика и вулканология.

Колко опасен е супервулканът в Йелоустоун?

Видео показва падащите парчета гореща лава по склоновете, по които често се разхождат туристи.

Данните от Лабораторията за експериментална геофизика в Университета във Флоренция сочат, че изригването е продължило около четири минути.

#Stromboli Volcano Erupted in the morning, in the same area where we saw a deep earthquake few days ago. Live cam @ 16:20 UTC #NewsBurstLive pic.twitter.com/FXYxnfqhb5