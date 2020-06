Колко опасен е супервулканът в Йелоустоун?

П реди около 8,7 млн. години на територията на днешните американски щати Айдахо и Невада се случил един чудовищен катаклизъм. Земята буквално се разцепила и започнало едно от най-мощните изригвания в историята на планетата ни. За няколко часа, а може би дори за минути, тонове лава покрили голяма част от Северна Америка, убивайки животни и растения. Според учените, това било най-силното изригване на супервулкана, намиращ се под националния парк Йелоустоун.

Апокалиптични изригвания

Според резултатите от ново изследване, въпросното изригване било с около 30 процента по-мощно от досегашния рекордьор – друг подобен катаклизъм, случил се преди 2,1 млн. години. Учените отбелязват, че и двете изригвания били наистина колосални. Супервулканите могат да нанесат огромни щети и да изхвърлят големи количества газ и пепел в атмосферата, способни да променят световния климат. Любопитна подробност за супервулкана в Йелоустоун е, че той всъщност не е статичен. В резултат на бавното движение на Северноамериканската тектонска плоча, през последните 16,5 млн. години той е изригвал в различни райони от Орегон до Уайоминг.

Провокирани от този факт, изследователи, ръководени от геохимика Томас Нот от университета в Лестър, анализирали голям брой проби от вулканични скали в САЩ. За въпросните скали се смятало, че са образувани в резултат на няколко по-малки изригвания. Анализът на техния химичен състав и възраст обаче показал нещо изненадващо – те имали общ произход.

Изумителното в случая е, че скалите са разпръснати на площ от няколко десетки хиляди квадратни километри. Единственото възможно обяснение е изригване на супервулкан. „Когато погледнете картата и видите колко голяма е тази площ, може да си помислите, че има някаква грешка, че няма как всичко това да е резултат от едно и също изригване. Но това е самата истина и тя ни кара да се замислим колко незначителни сме ние в сравнение с мощта на природата“, отбелязва Томас Нот.

В очакване на следващото изригване

Суперизригването е известно с името Grey’s Landing (това е името на район в южната част на Айдахо, където вулканичният материал е най-добре запазен). По изчисления на екипа на Нот, то е довело до изхвърлянето на 2800 кубични километра лава, скали и пепел. Учените го сравняват с изригването на супервулкана Тоба преди около 74 000 години, което почти довело до изчезването на човешкия род (изследвания показват, че от около 100 000, човешкото население се е свило до между 2000 и 8000. Редица антрополози смятат, че това е дало голям тласък на развитието на нашите предци, тъй като те били принудени да впрегнат всичките си тогава още неразгърнати способности, за да оцелеят).

Екипът на Нот разкрил и още едно изригване на супервулкана в Йелоустоун, случило се преди 9 млн. години. Изчисленията на експертите показват, че в далечното минало той изригвал средно по веднъж на 500 000 години. Постепенно, този период се увеличил на 1,5 млн. години. Данните сочат, че в младите си години супервулканът е бил много по-активен и опасен, отколкото е сега. Въпросът, който измъчва Нот и неговите колеги, е дали е възможно да се прогнозира кога ще има ново изригване? Да се даде категоричен отговор на този въпрос е невъзможно. На базата на досегашната му активност обаче може да се предположи, че това ще стане най-рано след 900 000 години. „Подобни събития няма как да се прогнозират с точност. Не искаме нито да успокояваме хората, нито да създаваме излишна паника“, подчертава Нот.

