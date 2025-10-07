Второто най-близко преминаване на астероид край Земята, регистрирано някога, току-що прелетя над Антарктида

Т ози неочакван небесен „натрапник“ беше твърде малък, за да нанесе глобални щети - но все пак би било хубаво, ако бяхме получили някакво предупреждение.

Астрономите станаха свидетели на второто най-близко преминаване на астероид покрай Земята, измервано някога. Или поне така се смята - тъй като поради временното прекъсване на работата на американското правителство НАСА не е успяла да публикува официално съобщение. За щастие, Европейската космическа агенция (ESA) е била „на пост“ и е успяла да засече събитието. И все пак, както често се случва, сме забелязали този небесен посетител едва след като вече е отминал.

🚨 ASTEROID ZOOMS PAST EARTH AT 266 MILES, SECOND-CLOSEST EVER



Asteroid 2025 TF flew just 266 miles above Antarctica last Tuesday roughly the altitude of the ISS making it the second-closest non-impacting approach ever recorded.



🔹Measuring 3–10 feet, it was first spotted by… pic.twitter.com/xmo4prhK0D — Info Room (@InfoR00M) October 7, 2025

Малко след полунощ по универсално време на 1 октомври астероидът 2025 TF, който все още не беше открит към онзи момент, е прелетял покрай Земята на разстояние 6 790 километра, съобщава изданието The Watchers. Това може да не звучи прекалено близо, докато човек не осъзнае, че това разстояние е измерено от центъра на Земята, а не от нейната повърхност.

Дори като се вземе предвид лекото сплескване на планетата при полюсите, това означава, че астероидът е минал на едва около 420 километра над Антарктида. Това е височина, на която обикновено се движат спътници, които не желаем да останат дълго в орбита и предпочитаме атмосферата да ги „забави“ и свали обратно. Международната космическа станция например се движи на около 408 км над Земята, докато по-дългосрочни спътници като „Хъбъл“ летят малко по-високо – на около 550 км. Първоначалните оценки дори предполагали, че 2025 TF е минал още по-близо.

Asteroid 2025 TF flew over Antarctica at 00:47:26 UTC ± 18 s on 1 October, coming as close as 428 ± 7 km to Earth's surface.



This is a similar altitude to the orbit of the International Space Station, and one of the closest approaches ever recorded.https://t.co/WZZHWLqyit pic.twitter.com/DpOphhur1J — ESA Operations (@esaoperations) October 6, 2025

Астероидът, който се смята, че е с диаметър между 1 и 3 метра, е бил забелязан за първи път от обсерваторията Catalina Sky Survey едва няколко часа след като е преминал покрай Земята. Малко по-късно е бил засечен и от Офиса за планетарна защита на ESA. Обекти с подобен размер не представляват съществена опасност, но би било добре да ги откриваме преди да преминат – особено след като в последно време има успешни случаи на навременно откриване, като например астероида 2023 CX1, който беше проследен от момента на откриването му до падането на метеоритите на Земята.

Откриването на обект с диаметър едва метър, какъвто е 2025 TF, е само по себе си впечатляващо постижение. През последните години човечеството значително подобри способността си да открива такива близки преминавания - само през тази година са засечени над 100 обекта, прелетели по-близо от Луната. Рекордът за най-близко наблюдавано преминаване принадлежи на астероид 2020 VT4, който на 13 ноември 2020 г. е преминал на 6 746 км от центъра на Земята.

Въпреки напредъка, ранните предупреждения все още не са достатъчно надеждни. В случая с 2025 TF, обсерваторията „Бок“ в Кит Пийк е засякла обекта почти пет часа след най-близкия му подход и е изчислила орбитата му обратно във времето. Макар НАСА да не е издавала официални съобщения поради правителственото затваряне, Центърът за изследвания на обекти в близост до Земята (CNEOS) към Лабораторията за реактивно движение (JPL) изчислява, че орбитата на 2025 TF има период от 2,06 години - малко по-дълъг от този на Марс. Трябва обаче да се има предвид, че това е приблизителна стойност, тъй като наблюденията са ограничени.

Орбитата на 2025 TF е много по-ексцентрична от тази на планетите - тя преминава отвъд орбитата на Марс, в главния астероиден пояс, преди да се приближи отново към вътрешната част на Слънчевата система, вероятно стигайки малко по-близо до Слънцето дори от орбитата на Венера.

Ако 2025 TF беше ударил Земята, липсата на предварително предупреждение щеше да означава единствено пропусната възможност за научни наблюдения. С оглед на факта, че преминаването е било над необитаемата Антарктида, опасност за хората не е имало. Размерът му е по-голям от този на астероида 2024 CX1, но все пак е твърде малък, за да причини сериозни щети. Дори при скорост от 21 км/секунда по-висока от средната за подобни обекти, но далеч под максималната - подобен астероид не представлява съществена заплаха.

От друга страна, по-малко от месец по-рано астероидът 2025 RM1 е преминал покрай Земята на около четвърт от разстоянието до Луната, със значително по-големи размери - между 31 и 69 метра. Това вече е обект, който може да бъде потенциално опасен. Сравним е по размер с 2024 YR4, който е достатъчно голям, че дори удар върху Луната би бил повод за притеснение. И в този случай, както и сега, астероидът е бил забелязан едва след като вече е преминал - тревожен факт, когато става дума за обекти, големи колкото малки сгради и способни да нанесат значителни щети при евентуален сблъсък.