Свят

Второто най-близко преминаване на астероид край Земята, регистрирано някога, току-що прелетя над Антарктида

Небесният обект 2025 TF, открит едва часове след като отмина планетата, е минал по-ниско от орбитата на Международната космическа станция. Макар да е бил само няколко метра в диаметър, случаят отново поставя въпроса защо човечеството често забелязва такива обекти едва след като вече са ни подминали

7 октомври 2025, 12:08
Второто най-близко преминаване на астероид край Земята, регистрирано някога, току-що прелетя над Антарктида
Източник: iStock/Getty Images

Т ози неочакван небесен „натрапник“ беше твърде малък, за да нанесе глобални щети - но все пак би било хубаво, ако бяхме получили някакво предупреждение.

Астрономите станаха свидетели на второто най-близко преминаване на астероид покрай Земята, измервано някога. Или поне така се смята - тъй като поради временното прекъсване на работата на американското правителство НАСА не е успяла да публикува официално съобщение. За щастие, Европейската космическа агенция (ESA) е била „на пост“ и е успяла да засече събитието. И все пак, както често се случва, сме забелязали този небесен посетител едва след като вече е отминал.

Малко след полунощ по универсално време на 1 октомври астероидът 2025 TF, който все още не беше открит към онзи момент, е прелетял покрай Земята на разстояние 6 790 километра, съобщава изданието The Watchers. Това може да не звучи прекалено близо, докато човек не осъзнае, че това разстояние е измерено от центъра на Земята, а не от нейната повърхност.

Дори като се вземе предвид лекото сплескване на планетата при полюсите, това означава, че астероидът е минал на едва около 420 километра над Антарктида. Това е височина, на която обикновено се движат спътници, които не желаем да останат дълго в орбита и предпочитаме атмосферата да ги „забави“ и свали обратно. Международната космическа станция например се движи на около 408 км над Земята, докато по-дългосрочни спътници като „Хъбъл“ летят малко по-високо – на около 550 км. Първоначалните оценки дори предполагали, че 2025 TF е минал още по-близо.

Астероидът, който се смята, че е с диаметър между 1 и 3 метра, е бил забелязан за първи път от обсерваторията Catalina Sky Survey едва няколко часа след като е преминал покрай Земята. Малко по-късно е бил засечен и от Офиса за планетарна защита на ESA. Обекти с подобен размер не представляват съществена опасност, но би било добре да ги откриваме преди да преминат – особено след като в последно време има успешни случаи на навременно откриване, като например астероида 2023 CX1, който беше проследен от момента на откриването му до падането на метеоритите на Земята.

Откриването на обект с диаметър едва метър, какъвто е 2025 TF, е само по себе си впечатляващо постижение. През последните години човечеството значително подобри способността си да открива такива близки преминавания - само през тази година са засечени над 100 обекта, прелетели по-близо от Луната. Рекордът за най-близко наблюдавано преминаване принадлежи на астероид 2020 VT4, който на 13 ноември 2020 г. е преминал на 6 746 км от центъра на Земята.

Въпреки напредъка, ранните предупреждения все още не са достатъчно надеждни. В случая с 2025 TF, обсерваторията „Бок“ в Кит Пийк е засякла обекта почти пет часа след най-близкия му подход и е изчислила орбитата му обратно във времето. Макар НАСА да не е издавала официални съобщения поради правителственото затваряне, Центърът за изследвания на обекти в близост до Земята (CNEOS) към Лабораторията за реактивно движение (JPL) изчислява, че орбитата на 2025 TF има период от 2,06 години - малко по-дълъг от този на Марс. Трябва обаче да се има предвид, че това е приблизителна стойност, тъй като наблюденията са ограничени.

Орбитата на 2025 TF е много по-ексцентрична от тази на планетите - тя преминава отвъд орбитата на Марс, в главния астероиден пояс, преди да се приближи отново към вътрешната част на Слънчевата система, вероятно стигайки малко по-близо до Слънцето дори от орбитата на Венера.

Ако 2025 TF беше ударил Земята, липсата на предварително предупреждение щеше да означава единствено пропусната възможност за научни наблюдения. С оглед на факта, че преминаването е било над необитаемата Антарктида, опасност за хората не е имало. Размерът му е по-голям от този на астероида 2024 CX1, но все пак е твърде малък, за да причини сериозни щети. Дори при скорост от 21 км/секунда  по-висока от средната за подобни обекти, но далеч под максималната - подобен астероид не представлява съществена заплаха.

От друга страна, по-малко от месец по-рано астероидът 2025 RM1 е преминал покрай Земята на около четвърт от разстоянието до Луната, със значително по-големи размери - между 31 и 69 метра. Това вече е обект, който може да бъде потенциално опасен. Сравним е по размер с 2024 YR4, който е достатъчно голям, че дори удар върху Луната би бил повод за притеснение. И в този случай, както и сега, астероидът е бил забелязан едва след като вече е преминал - тревожен факт, когато става дума за обекти, големи колкото малки сгради и способни да нанесат значителни щети при евентуален сблъсък.

Източник: iflscience    
Астероид Близко преминаване Земя НАСА Европейска космическа агенция Ранно предупреждение Антарктида Орбита Спътници Планетарна защита
Последвайте ни

По темата

Морският курорт Лозенец се наводни

Морският курорт Лозенец се наводни

Бомба със закъснител – какви рискове крие пресъхването на Ганг

Бомба със закъснител – какви рискове крие пресъхването на Ганг

Две деца, на 16 и 8 години, откраднаха кола и катастрофираха в канавка

Две деца, на 16 и 8 години, откраднаха кола и катастрофираха в канавка

Неловка среща между Чарлийз Терон и Джони Деп на ревюто на Dior в Париж взриви мрежата

Неловка среща между Чарлийз Терон и Джони Деп на ревюто на Dior в Париж взриви мрежата

Как да промените къде да си получавате пенсията

Как да промените къде да си получавате пенсията

pariteni.bg
Могат ли котките да консумират яйца

Могат ли котките да консумират яйца

dogsandcats.bg
Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване
Ексклузивно

Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване

Преди 2 дни
Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време
Ексклузивно

Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време

Преди 2 дни
<p>Радев: РСМ е готова да ни окаже подкрепа след наводненията</p>
Ексклузивно

Радев: РСМ е готова да ни окаже подкрепа след наводненията

Преди 2 дни
Пускат движението по новия 10 км участък от АМ
Ексклузивно

Пускат движението по новия 10 км участък от АМ "Хемус"

Преди 2 дни

Виц на деня

След първия месец от брака: – Скъпи, защо мълчиш? – Пестя аргументи за следващия скандал.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е архивна

Руснаците напират към Купянск: какво се случва там

Свят Преди 12 минути

Жителите на Купянск и предградията се евакуират заради настъплението на руските части към града. Украинската армия се опитва да ги изтласка обратно и да им отреже пътя. Какво се случва там. Репортаж на ДВ

Газираните напитки увеличават риска от чернодробно заболяване с 60%

Газираните напитки увеличават риска от чернодробно заболяване с 60%

Любопитно Преди 28 минути

"Диетичните" газирани напитки със захар не са по-здравословен вариант

Регионалният министър: Установени са съществени пропуски в "Елените"

Регионалният министър: Установени са съществени пропуски в "Елените"

България Преди 1 час

Ако институциите преценят, може въпросните сгради да бъдат обявени за незаконни, заяви Иван Иванов

Заради опасения от шпионаж: ЕС ограничава пътуванията на руски дипломати

Заради опасения от шпионаж: ЕС ограничава пътуванията на руски дипломати

Свят Преди 1 час

Мярката идва след рязко увеличаване на хибридните операции срещу партньорите на Украйна в ЕС и НАТО

Снимката е илюстративна

Свлачище блокира пътя Асеновград - Смолян

България Преди 1 час

Свлекли са се камъни, дървета и пръст

<p>МВР отхвърли спекулации: Разследваме запалените камиони в София</p>

МВР категорично отхвърля "политическите" спекулации за запалените камиони в София

България Преди 1 час

Категорично не отговарят на истината твърденията, че МВР или СДВР укрива или не работи по случай "със запалени камиони в София в края на юли", отговориха от министерството

Столичната община с мерки заради очакваните валежи

Столичната община с мерки заради очакваните валежи

България Преди 1 час

Има ли рискови зони в София, които биха могли да се наводнят

<p>Терзиев по казуса с боклука в София: Тази битка не е моя</p>

Васил Терзиев по казуса със сметопочистването в София: Тази битка не е моя. Тя е на всеки човек, който не иска да живее в лъжа, в страх и в бедност

България Преди 1 час

„Това не е криза с боклука. Това е сблъсък на два свята – на стария, в който малцина с прякори и влияние диктуват правилата, и на новия, в който хората искат прозрачност, ред и справедливост“, посочи той

Никол Кидман дебютира с нова визия на Седмицата на модата в Париж

Никол Кидман дебютира с нова визия на Седмицата на модата в Париж

Любопитно Преди 1 час

Това е първата публична поява на Никол с дъщерите ѝ след новината за края на брака ѝ

<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха &quot;цялата истина&quot; за &quot;Елените&quot;</p>

Кметът и главният архитект на Несебър представиха цялата документация на "Елените" (ВИДЕО)

България Преди 1 час

Във видео, публикувано в YouTube, двамата обявиха, че разкриват "цялата истина по въпроса"

<p>Дженифър Лопес и Бен Афлек отново заедно на червения килим след развода (СНИМКИ)</p>

За първи път след развода: Дженифър Лопес и Бен Афлек отново заедно

Любопитно Преди 2 часа

Двамата присъстваха на премиерата на мюзикъла „Целувката на жената-паяк“ в Ню Йорк

ВВС ще получи обувки за над 1 милион лева от кожа на едър рогат добитък

ВВС ще получи обувки за над 1 милион лева от кожа на едър рогат добитък

България Преди 2 часа

Пилотите от Военновъздушните сили ще получат 2504 чифта нови обувки, описани в публикувана обществена поръчка от Министерството на отбраната

<p>Дончев: Повечето бедствия са комбинация между стихиите на природата и човешката глупост</p>

Томислав Дончев: Големият проблем в "Елените" е, че за едно място отговарят много институции

България Преди 2 часа

Повечето бедствия са комбинация между стихиите на природата и човешката глупост, отбеляза вицепремиерът

Как да спрете да купувате ненужни лекарства

Как да спрете да купувате ненужни лекарства

Свят Преди 2 часа

За да избегнете „хвърлянето на пари на вятъра“, е достатъчно да промените няколко навика

<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>

Осъдиха на 15 години затвор банкерка, източила близо 2 млн. лева от сметки на футболиста Мартин Петров

България Преди 2 часа

Софийският градски съд е наложил и конфискация на цялото ѝ имущество

Дилемата на Макрон: Франция на ръба на политически срив

Дилемата на Макрон: Франция на ръба на политически срив

Свят Преди 2 часа

След оставката на Льокорню, президентът е изолиран и без ясно мнозинство. Възможностите му - от предсрочни избори до лична оставка - заплашват да пренапишат френската политическа карта

Всичко от днес

От мрежата

Как да се грижим за котка със специални нужди?

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които са родени лидери

dogsandcats.bg
1

Сорт български домат с признание в Мадрид

sinoptik.bg
1

Проливни дъждове в следващите 48 часа

sinoptik.bg

5 метода за понижаване на кръвната захар по естествен начин

Edna.bg

Сестрата на Елизабет II - голямата бунтарка и красавица

Edna.bg

Неприятни новини за нападател на Рома

Gong.bg

Световната волейболна централа с материал за еуфорията около нашите герои

Gong.bg

Наводнение в морския курорт Лозенец (ВИДЕО)

Nova.bg

Висока степен на опасност: Столичната община с мерки заради очаквани валежи

Nova.bg