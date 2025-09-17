Свят

Астероид с размер на небостъргач се приближава до Земята, съобщава НАСА

НАСА проследява астероиди, които се очаква да преминат на разстояние до 7,4 милиона километра от Земята. Всеки обект с диаметър над 150 метра в този диапазон се счита за потенциално опасен

17 септември 2025, 12:42
Източник: iStock

А стероид с размер на небостъргач се движи към Земята с впечатляващата скорост от 38 825 км/ч и ще бъде най-близо до нас след два дни, съобщава Newsweek.

Космическата скала - наречена „2025 FA22“ - има диаметър около 158,5 метра. В космически мащаб това е близко преминаване на Земята, като разстоянието ще бъде приблизително 841 680 километра. За сравнение, настоящата дистанция между Земята и Луната е около 384 400 км.

Астероидите са скалисти остатъци от ранното формиране на Слънчевата система преди 4,6 милиарда години и обикалят около Слънцето. Те могат да варират значително по размер - един от най-големите, известен като Веста, има диаметър около 529 км.

Макар че „2025 FA22“ е най-големият посетител тази седмица, той далеч не е единственият астероид, който ще се приближи до Земята през следващите дни.

На 16 септември самостоятелно ще премине астероид с диаметър 23,5 метра - на разстояние около 203 000 км, а друг с диаметър 13,7 метра ще се приближи на 1 123 000 км.

На същата дата ще премине и астероид с размер на самолет - 48,8 метра - на разстояние 1 595 000 км. На 18 септември ще има и астероид с диаметър 12,5 метра, който ще премине на около 1 021 000 км.

Към момента в Слънчевата система са известни 1 362 002 астероида, според НАСА. Външният космос е пълен с астероиди, а тези, които могат да застрашат Земята, се следят от Центъра за изучаване на обекти близо до Земята, който изчислява вероятността от удар.

Един от известните астероиди, Апофис, се очаква да премине близо до Земята през април 2029 г. - първоначално, при откриването му през 2004 г., имаше изчислена възможност за удар. В момента Апофис се предвижда да премине безопасно на около 37 330 км от повърхността на планетата на 13 април 2029 г.

Астероид 2025 FA22 Астероиди Околоземни обекти НАСА Приближаване до Земята Слънчева система Потенциално опасни астероиди Космически скали Космос Апофис
