Свят

Огнени топки с дим, светкавица, по-ярка от Слънцето, и силен гръм: Тунгуският астероид

Преди 115 години 1908 г. астероид навлезе в земната атмосфера и експлодира в небето над Сибир

7 август 2025, 13:40
Огнени топки с дим, светкавица, по-ярка от Слънцето, и силен гръм: Тунгуският астероид
Източник: Istock

Н а 30 юни 1908 г. астероид навлезе в земната атмосфера и експлодира в небето над Сибир. Местни жители в слабо населената област съобщиха, че са видели огнено кълбо и са чули мощен взрив, последвани от масивни горски пожари и дървета, изкоренени на километри разстояние. Поради отдалеченото местоположение на събитието, то получи малко внимание в царска Русия и още по-малко извън нея, пише NASA.

Първата научна експедиция до района пристигна едва през 1927 г., но въпреки това успя да открие достатъчно доказателства, че разрушенията са причинени от ударната вълна и топлинния взрив на въздушната експлозия. Археолози са намерили данни за подобни събития в миналото, като отбелязват, че по-малки астероиди често се разпадат в атмосферата, причинявайки минимални или никакви щети.  

Около 7:15 сутринта на 30 юни 1908 г., при управлението на цар Николай II, в един от най-отдалечените райони на Сибир се случи необичайно събитие.  

Няколко овчари на северни елени от народа Евенки, живеещи на не повече от 30 км от епицентъра, описаха огнените топки с дим, последвани от светкавица, по-ярка от Слънцето, и силен гръм. Най-близките очевидци бяха силно засегнати – част от тях бяха издигнати във въздуха, изгубиха съзнание и домовете им бяха повредени или разрушени. За щастие, поради ниската гъстота на населението, човешките жертви бяха минимални, но много стада северни елени загинаха. Очевидци свидетелстваха за огромен стълб дим, издигащ се високо в атмосферата.  

Астероидът, наричан болид в атмосферата, с диаметър около 39 метра и входен ъгъл от около 30 градуса, експлодира на височина близо 9 км. Ударната вълна и топлинният взрив съвпадат с описанията на очевидци и с разрушенията, констатирани от по-късни експедиции. Сеизмични уреди на стотици километри разстояние регистрираха трусовете, породени от експлозията.  

Първите научни експедиции до мястото на събитието закъсняха с близо 20 години поради труднодостъпността му и исторически сътресения като Първата световна война и Руската революция. През 1921 г. Съветската академия на науките изпрати геолога Леонид А. Кулик, който обаче не успя да достигне района. Едва през 1927 г. той организира успешна експедиция, откривайки безспорни следи от експлозията.  

В серия от проучвания Кулик описва зона на унищожение с форма на пеперуда, обхващаща  2 149 квадратни километра  и причиняваща падането на около 80 милиона дървета. Наблизо дърветата останаха изправени, но с отронени клони и оголена кора, доказателства за силно изгаряне. Въпреки усилията, физически останки от болида не бяха намерени – вероятно защото въздушната експлозия го изпарява. По-късни изследвания обаче откриват микрочастици с извънземен произход, макар без точна дефиниция дали те са от астероид или комета.  

Повечето учени днес приемат, че събитието се дължи на удар от астероид, който е предизвикал разрушенията в Сибир през юни 1908 г.  

През 2016 г. ООН обяви 30 юни за Международен ден на астероидите с цел повишаване на общественото внимание към астероидите и усилията за защита на планетата.  

Земята носи геоложки свидетелства за минали космически удари, някои от които са нанесли катастрофални поражения. През 1990 г. бе изследван частично потопеният кратер Чиксулуб с диаметър 201 километра в мексиканския полуостров Юкатан – вероятното място на удара на астероид с диаметър около 9 км, довел преди 65 милиона години до изчезването на динозаврите и 75% от видовете на планетата.  

Археологическите разкопки показват и по-скорошни космически събития с разрушителен ефект върху обитаемите райони. Например, уникално разтопено стъкло в седиментите на 12 800-годишния обект Абу Хурейра в Сирия подсказва за кометно въздействие с локални и глобални последствия. Подобни находки в други части на света подкрепят теорията, че кометата може да се е разпаднала преди удара, което е предизвикало световни климатични промени и масово изчезване на големи бозайници.  

Учените също така откриха доказателства, че град Тал ел-Хаман в днешна Йордания е процъфтявал около 3000 години, преди да бъде опустошен около 1650 г. пр.н.е. вероятно вследствие на въздушен взрив на астероид, малко по-голям от Тунгуска. Районът остава необитаем между 300 и 600 години, вероятно заради промени в плодородието на почвата. Около 15 близки града и над 100 села изглежда са споделили същата съдба в този период.  

Сред най-забележителните космически събития са и удари като този на 23 фрагмента от кометата Шумейкър-Леви 9 в атмосферата на Юпитер през юли 1994 г. и въздушното избухване на 15 февруари 2013 г. в Челябинск, Русия, при което астероид с диаметър 20 метра освободи енергия, еквивалентна на около 150 килотона тротил.  

Тези събития подтикнаха НАСА да създаде на 7 януари 2016 г. Службата за координация на планетарната отбрана (PDCO), която отговаря за идентифицирането на обекти, близки до Земята (NEO), представляващи потенциална заплаха, както и за издаването на глобални предупреждения при нужда. PDCO координира световните усилия за предотвратяване на сблъсък и тества технологии за смекчаване на въздействието на такива обекти.  

Мисията за тест на двойно астероидно пренасочване (DART), управлявана от Лабораторията по приложна физика на университета Джон Хопкинс, демонстрира ефективна технология, известна като кинетично въздействие. Изстреляна на 23 ноември 2021 г., мисията се състоеше от космически кораб, проектиран да удари целевия астероид с 22 530 километра в час, и CubeSat апарат, LICIACube, предоставен от Италианската космическа агенция, за заснемане на удара и последствията му.  

Избрана бе двойната астероидна система Дидимос – с диаметър около един километър – и нейният по-малък спътник Диморфос, с диаметър около 158 метра. На 26 септември 2022 г. DART се удари в Диморфос, предавайки изображения до последния момент. LICIACube предостави снимки на удара и изхвърлените материали, наблюдавани и от наземни телескопи, както и от космическия телескоп „Хъбъл“. Кинетичният удар забави орбитата на Диморфос около Дидимос с 32 минути — повече от 25 пъти очакваната промяна, демонстрирайки за първи път ефективна технология за отклоняване на астероид.  

PDCO продължава да следи и проверява NEO обекти до 45 милиона километра от орбитата на Земята. През последния месец седем обекта преминаха близо до орбитата на Луната, без да представляват опасност.  

През април 2023 г. агенцията публикува стратегически план за непрекъснат мониторинг и бдителност в областта на планетарната отбрана.  

Успешният тест с DART показва, че съществуват технологии, способни да смекчат потенциалните удари на NEO с нашата планета.  

„Сблъсъкът на NEO с Земята е единственото природно бедствие, което днес човечеството може напълно да предотврати“, заяви офицерът на НАСА по планетарната отбрана Линдли Джонсън. „Трябва да продължим да търсим онези обекти, за които знаем, че все още са там, и да развиваме технологии и способности за планетарна защита, които един ден биха могли да предпазят нашата планета от опустошително събитие.“

Тунгуски инцидент Астероиди Планетарна отбрана Мисия DART Космически удари Сибир астероиди НАСА
Последвайте ни

По темата

Пенсии за 2,2 млн. лева са под запор

Пенсии за 2,2 млн. лева са под запор

Огнени топки с дим, светкавица, по-ярка от Слънцето, и силен гръм: Тунгуският астероид

Огнени топки с дим, светкавица, по-ярка от Слънцето, и силен гръм: Тунгуският астероид

Прокуратурата започна разследване за смъртта на капитан Марин Маринов в Газа

Прокуратурата започна разследване за смъртта на капитан Марин Маринов в Газа

Мис САЩ обвини конгресмен от Флорида в сексуално изнудване

Мис САЩ обвини конгресмен от Флорида в сексуално изнудване

Пенсии за 2,2 млн. лева са под запор

Пенсии за 2,2 млн. лева са под запор

pariteni.bg
Как да приготвим пилешко за кучето си по безопасен начин

Как да приготвим пилешко за кучето си по безопасен начин

dogsandcats.bg
До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък
Ексклузивно

До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък

Преди 7 часа
Ексклузивно

"Заровете са хвърлени: Възнамеряваме да завземем цяла Газа"

Преди 7 часа
<p>Имен ден днес празнуват две "силни" имена</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват две "силни" имена

Преди 5 часа
По-високите мита на Тръмп влязоха в сила
Ексклузивно

По-високите мита на Тръмп влязоха в сила

Преди 5 часа

Виц на деня

Жен акъм мъжа си: – Ти слушаш ли какво ти казвам? – Да, просто процесорът ми загрява...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Първа в ЕС: България въведе усъвършенствана транзитна система по границите

Първа в ЕС: България въведе усъвършенствана транзитна система по границите

България Преди 18 минути

Това решение е насочено към улесняване на тежкотоварния трафик и оптимизиране на обработката на транзитни процедури при външните граници на ЕС

Снимката е илюстративна

Спасиха българин от удавяне в Гърция

Свят Преди 47 минути

Инцидентът е станал преди спасителите на плажа да започнат работа

“Ново Аз” с Eva Lea

“Ново Аз” с Eva Lea

Любопитно Преди 1 час

Фокусът пада върху една от най-обещаващите млади артистки на българската сцена

Няколко столични квартала са без топла вода заради аварии

Няколко столични квартала са без топла вода заради аварии

България Преди 1 час

Това съобщиха от "Топлофикация-София"

Стартира нова кампания срещу употребата на вейпове от деца

Стартира нова кампания срещу употребата на вейпове от деца

България Преди 1 час

Информационни видеоклипове, обясняващи вредите, ще бъдат представяни пред ученици, учители и директори

Близо 500 училищни кабинета са обновени по Националната програма на МОН

Близо 500 училищни кабинета са обновени по Националната програма на МОН

България Преди 2 часа

В някои класни стаи е възможно да се провежда обучение по два предмета едновременно

Ново откритие: Оцелели са живели в руините на Помпей

Ново откритие: Оцелели са живели в руините на Помпей

Любопитно Преди 2 часа

Хората, които не са могли да си позволят нов живот на друго място, са се завърнали и са потърсили убежище сред развалините

Мъж се опита да удави снаха си в басейн по време на почивка

Мъж се опита да удави снаха си в басейн по време на почивка

Свят Преди 2 часа

62-годишният Марк Реймънд Гибън от Бикънсфийлд, графство Бъкингамшър, е държал 33-годишната жена многократно под вода след спор относно внуците му

Кремъл: Договорена е среща между Путин и Тръмп

Кремъл: Договорена е среща между Путин и Тръмп

Свят Преди 2 часа

Мястото на провеждането на срещата между лидерите на САЩ и Русия е съгласувано

Двама полицаи отиват на съд за подкуп от 500 лв.

Двама полицаи отиват на съд за подкуп от 500 лв.

България Преди 2 часа

Случаят е от края на 2022 г.

Простреляха мъж, докато се разхожда в Морската градина във Варна

Простреляха мъж, докато се разхожда в Морската градина във Варна

България Преди 2 часа

Сигналът за инцидента е подаден в сряда около 18:45 часа

<p>Експерти разкриват очевидния знак за изневяра, който хората пропускат</p>

Експерти разкриват очевидния знак за изневяра - който повечето хора пропускат: „Това е следа, която си струва да се проследи“

Любопитно Преди 2 часа

Забравете за червилото по яката - това може да се окаже истинското уличаващо доказателство

Жена се събуди от кома секунди преди да стане донор на органи

Жена се събуди от кома секунди преди да стане донор на органи

Свят Преди 3 часа

Лекар настояваше да влеят морфин на пациента и да продължат с операцията

.

Уникални находки: Откриха каменни гюлета за катапулти на Перперикон

България Преди 3 часа

Те са били използвани във войните между България и Византия

Извън кадър, в сърцето на бурята: Истинската прогноза на Николай Василковски

Извън кадър, в сърцето на бурята: Истинската прогноза на Николай Василковски

Любопитно Преди 3 часа

Николай Василковски разказва за живота зад кадър, дигиталната прогноза и как времето се превръща в преживяване

Катастрофа затруднява движението в Кресненското дефиле

Катастрофа затруднява движението в Кресненското дефиле

България Преди 3 часа

От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост

Всичко от днес

От мрежата

Нормално ли е кучето ми да спи по цял ден

dogsandcats.bg

10 неща, които само собствениците на Лабрадори ще разберат

dogsandcats.bg
1

По едно засадено дърво за всяка победа

sinoptik.bg
1

Августовска жега захваща страната в края на седмицата

sinoptik.bg

Трите зодии, на които чудесата се случват всеки ден

Edna.bg

Мария Илиева показа за първи път лицето на дъщеря си София (ВИДЕО)

Edna.bg

Лоши новини за Нюкасъл - Милан отхвърли оферта за Малик Тиау

Gong.bg

Здрав бой на контролата между Комо и Бетис (видео)

Gong.bg

Августовска жега завладява страната в края на седмицата

Nova.bg

Кремъл: Тръмп и Путин се срещат до дни

Nova.bg