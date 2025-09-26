Учени обмислят ядрени оръжия срещу астероид, заплашващ Луната

М еждународен екип от учени, включително специалисти от НАСА, обмисля използването на ядрени оръжия за унищожаване на астероида 2024 YR4, който може да удари Луната след седем години. Това се посочва в статия, публикувана на платформата arxiv.

Учените са определили два начина за предотвратяване на сблъсъка на 2024 YR4 с Луната. Те предлагат или промяна на орбитата на астероида, или унищожаването му с кинетичен удар или ядрена експлозия. Окончателно решение се предлага за края на 2028 г., когато космическият обект се приближи до Земята.

На 23 септември учени от Московския институт по физика и технологии (МИФТ) изразиха мнение, че астероидът не представлява опасност за Земята и в най-лошия случай може да повреди един от нейните спътници.

По-рано на уебсайта arxiv.org се появи доклад, в който се посочва, че международен научен екип смята, че астероид може да се сблъска с Луната на 22 декември 2032 г. Учените оцениха вероятността за такъв резултат на 4%. Астероидът е с диаметър приблизително 60 метра.