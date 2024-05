Втори самолет кацна "по корем" в Турция, този път пътнически (СНИМКИ)

П ътнически самолет се приземи "по корем" на летището в Алания, след като една от гумите на предния му колесник се пръсна при кацането, съобщава електронното издание на в. "Хюриет".

Самолет кацна „по корем“ на летището в Истанбул (ВИДЕО)

Това е втори подобен инцидент на летище в Турция за последните два дни, отбелязват турски медии. Вчера товарен самолет се приземи аварийно на летище "Истанбул", след като колесникът му не се е отворил при захода за приземяване.

The nose landing gear tires of Corendon Airlines' Boeing 737-800 aircraft, registered 9H-TJF, burst and wheel damaged while landing on Runway 08 of Gazipasa–Alanya Airport (GZP), Turkey earlier today.



After the tire burst, the plane rested on the front landing gear and the… pic.twitter.com/lAkQOkq6lj