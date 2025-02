Втора среща в Париж за Украйна, България е поканена

Ф ранция организира днес втора среща за Украйна и за обсъждане на европейската сигурност. Този път на нея са поканени европейски страни, които не присъстваха в срещата, проведена в понеделник, както и Канада, която е съюзник от НАТО, предаде Ройтерс, като се позова на френски официални представители.

На нея са поканени Норвегия, Канада, трите балтийски държави - Литва, Латвия и Естония, Чехия, Гърция, Финландия, Румъния, Швеция и Белгия.

Някои от представителите на тези страни могат да участват в срещата чрез видеоконферентна връзка.

От правителствената пресслужба съобщиха за NOVA, че България ще участва в срещата. На нея обаче не са поканени Унгария и Словакия.

Според висш европейски дипломат, цитиран от "Ройтерс", част от държавите са изразили неодобрение от факта, че не са били поканени.

