Politico: Лидерите на Европа не намират бърз отговор на шокиращото изявление на Тръмп за Украйна

Ф ренската инициатива за обединен фронт на европейските лидери в подкрепа на Украйна, на фона на нарастващите опасения относно намеренията на американския президент Доналд Тръмп, се провали в понеделник, след като те не успяха да се споразумеят за изпращане на войски, които да гарантират евентуално мирно споразумение. Това посочва Politico .

Френският президент Еманюел Макрон свика спешна среща в Брюксел, след като европейските лидери бяха шокирани от новината, че САЩ ще започнат преговори с Русия за прекратяване на войната в Украйна, без да поканят представители нито на Европа, нито на самата Украйна.

Но след 3,5-часови разговори в Елисейския дворец, отговорът на лидерите на най-голямата промяна в сферата на сигурността от десетилетия насам се оказа разочароващ.

„Осъзнаваме, че подобни срещи не завършват с решения“, заяви полският премиер Доналд Туск след срещата.

On my way to Paris I remind myself of the motto of my hometown Gdańsk: "Neither rashly nor timidly.” — Donald Tusk (@donaldtusk) February 17, 2025

Лидерите не успяха да излязат с нови съвместни идеи, спореха по въпроса за изпращането на войски в Украйна и отново ограничиха реакцията си до изявления за подкрепа на Киев и увеличаване на разходите за отбрана.

„Днес в Париж потвърдихме, че Украйна заслужава мир чрез сила“, заявиха председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антониу Коща.

Today in Paris we reaffirmed that Ukraine deserves peace through strength.



Peace respectful of its independance, sovereignty, territorial integrity, with strong security guarantees.



Europe carries its full share of the military assistance to Ukraine.



At the same time we need… pic.twitter.com/xdAnkeWr4v — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 17, 2025

Основният спор беше дали да се изпратят войски в Украйна, ако бъде постигнато споразумение за прекратяване на войната. Президентът на САЩ Доналд Тръмп вече изключи възможността за изпращане на американски сили, както и за присъединяването на Украйна към НАТО, което означава, че предотвратяването на нова руска агресия срещу Киев ще бъде изцяло отговорност на европейските държави.

САЩ изпратиха въпросник до европейските членки на НАТО с искане да уточнят какво биха били готови да предложат за гарантиране на мирното споразумение, както и какво биха очаквали от САЩ.

Но консенсус по въпроса не беше постигнат.

Франция, чийто президент Макрон пръв предложи идеята, както и британският премиер Киър Стармър, подкрепят изпращането на войски. Стармър обаче уточни, че това би било възможно само ако и САЩ участват в мироопазващите сили.

Той подчерта необходимостта от „американска подкрепа“ след сключването на мир в Украйна, за да се „възпре Русия от нова атака срещу страната“.

We are facing a once in a generation moment for the collective security of our continent.



This is the time for us all to step up. pic.twitter.com/tG7WBv7HMI — Keir Starmer (@Keir_Starmer) February 17, 2025

Но Полша, която е на фронтовата линия и е един от най-близките съюзници на Украйна с една от най-големите армии в Европа, се въздържа от участие.

„Не предвиждаме изпращане на полски войници в Украйна“, заяви Туск във Варшава, преди да отлети за Париж.

If we, Europeans, fail to spend big on defence now, we will be forced to spend 10 times more if we don’t prevent a wider war. As the Polish PM I’m entitled to say it loud and clear, since Poland already spends almost 5% of its GDP on defence. And we will continue to do so. — Donald Tusk (@donaldtusk) February 17, 2025

„Полша просто няма допълнителния капацитет да изпрати войски в Украйна“, коментира високопоставен полски служител, пожелал анонимност. Той подчерта, че страната има дълги граници с руския анклав Калининград и с Беларус – съюзник на Москва – които трябва да бъдат подсилени с полски сили. „Французите са далеч и могат да изпратят войници в Украйна; ние сме близо и затова не можем.“

Германският канцлер Олаф Шолц заяви след срещата, че всеки дебат относно изпращането на мироопазващи сили в Украйна е „напълно преждевременен“ и „крайно неуместен“, докато войната продължава.

Die Situation für Europa ist schwierig. Wir begrüßen, dass über Frieden für die Ukraine gesprochen wird. Das heißt aber nicht, dass es einen Diktatfrieden geben darf und die Ukraine akzeptieren muss, was ihr vorgelegt wird. Darüber haben wir uns eng mit @ZelenskyyUa abgestimmt. pic.twitter.com/tX0A2hATlH — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 17, 2025

* Във видеото: Европейски лидери обсъждат позицията си за Украйна

