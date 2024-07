Всеки трети руснак би оправдал ядрен удар срещу Украйна, твърди проучване

В секи трети руснак смята, че ядрен удар срещу Украйна би бил оправдан, сочи проучване на руската независима социологическа организация "Левада център".

В проучването, публикувано на 4 юли, 10% от анкетираните са заявили, че според тях подобна атака "определено" би била оправдана, а 24% - "вероятно".

⚡️Poll: More and more Russians think a nuclear strike on Ukraine is justified.



One in three Russians believe a nuclear strike against Ukraine would be justified, according to research from the Levada Center, a Russian independent polling organization. In polling released on July…