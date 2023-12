Връчват Нобеловите награди на церемонии в Стокхолм и Осло днес

Т азгодишните Нобелови награди ще бъдат връчени днес на церемонии в Норвегия и Швеция, предаде ДПА.

Планира се церемониите по връчването на наградите да започнат в 12:00 ч. по Гринуич.

Лауреатката на Нобеловата награда за мир Наргес Мохамади няма да може да получи лично наградата си, тъй като се намира в затвор в Иран. Наградата ще бъде връчена в Осло на съпруга ѝ и двете ѝ деца.

The winners of this year’s Nobel Prizes in physics, chemistry and economic sciences speak to the media in Sweden ahead of the award ceremony on Dec. 10. #NobelPrize #Nobelwinners #Sweden #live #Reuters #news https://t.co/fdrngDDGp7

Мохамади спечели Нобеловата награда за мир с правозащитната си дейност, насочена към правата на жените в Иран.

Нобеловите награди за литература, медицина, физика, химия и икономика ще бъдат връчени от шведския крал Карл Шестнадесети Густав в Стокхолм.

This year's peace laureate's family have arrived in Oslo, Norway.



2023 peace laureate Narges Mohammadi is currently imprisoned in Iran for her belief in human and women's rights. Instead she will be represented by her husband and two children. pic.twitter.com/45TB1HYu8k