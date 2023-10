Клаудия Голдин е третата жена в историята, удостоена с Нобеловата награда за икономика

Н обеловата награда за икономика беше присъдена на американския икономист Клаудия Голдин за нейните изследвания, които помагат да се разбере ролята на жените на пазара на труда.

Професорът от Харвард, която е третата жена, удостоена с престижната награда за икономика, получи поздравление „за това, че подобри разбирането ни за резултатите на пазара на труда на жените“, обяви журито.

„Нейното изследване разкрива причините за промяната, както и основните източници на оставащата разлика между половете“, се добавя в изявление.

В световен мащаб около 50% от жените участват на пазара на труда в сравнение с 80% от мъжете, но жените печелят по-малко и е по-малко вероятно да достигнат върха на кариерната стълбица, отбелязва комисията по наградите.

От всички Нобелови награди, наградата за икономика има най-малко жени лауреати, като само две предишни носителки са били от присъждането й за първи път през 1969 г. – Елинор Остром през 2009 г. и Естер Дюфло през 2019 г.

Журито подчертава, че работата на Голдин „предоставя първото цялостно описание на доходите на жените и участието на пазара на труда през вековете“.

Миналата година честта отиде при американските икономисти Дъглас Даймънд и Филип Дибвиг заедно с бившия шеф на Федералния резерв Бен Бернанке за изследване на банките по време на сътресения.

Наградата за икономика, учредена от Шведската централна банка, беше единствената награда, която отсъстваше от първоначалните пет, създадени от учения Алфред Нобел, което понякога й спечелва прозвището "фалшив Нобел".

