Време е да зарежем Тръмп? В Европа тайно се обсъждат крайни варианти

Д окато Доналд Тръмп заплашва да използва американската армия, за да завземе Гренландия, европейски официални лица и дипломати започнаха тихомълком да обсъждат една до скоро немислима идея: как би изглеждало да се отвърне на удара?

Макар че военен сблъсък между САЩ и която и да е европейска сила вероятно би довел до една от най-кратките войни в историята, съществуват и други начини съюзниците на Гренландия да окажат съпротива на американския президент, ако той откаже компромис.

Сред основните потенциални лостове за натиск е мащабната мрежа от военни активи в региона, които САЩ използват – на езика на геополитиката – за да проектират американската си мощ далеч от родината, в Африка и особено в Близкия изток. Защо САЩ трябва да продължат да имат достъп до тези бази или да получават подкрепа от военноморските сили, военновъздушните сили или дори разузнавателните служби на съюзниците си, ако се опитат да отнемат суверенна територия от държава членка на НАТО като Дания?

Въпросът е толкова чувствителен, че дипломатите се стараят да го държат далеч от основните дебати между правителствата в рамките на срещите на върха на ЕС или НАТО. Петима официални представители и дипломати обаче потвърдиха пред POLITICO, че изключително деликатната тема как да се отвърне на Тръмп се обсъжда насаме в различни европейски столици.

Освен военните си активи, САЩ разчитат и на Европа като ключов търговски партньор, а европейските правителства харчат милиарди долари всяка година за закупуване на американско оръжие. Всичко това представлява потенциален лост за натиск, ако европейските клиенти решат да спрат да пазаруват от САЩ.

Големият риск, според някои официални лица, е че подобно директно предизвикателство би могло бързо да ескалира в пълен разрив в трансатлантическите отношения. Други твърдят, че съюзът става все по-токсичен при Тръмп и че Европа трябва да продължи напред.

Най-близо до предупреждение за ответни действия стигна френският президент Еманюел Макрон в завоалирани изказвания. „Не подценяваме изявленията за Гренландия“, заяви Макрон пред министрите си тази седмица. „Ако бъде засегнат суверенитетът на европейска и съюзническа държава, последиците ще бъдат безпрецедентни. Франция следи ситуацията с най-голямо внимание и ще действа в пълна солидарност с Дания“.

Френски правителствен представител не потвърди дали Макрон е бил или планира да бъде в контакт с Тръмп по въпроса за Гренландия, но подчерта, че „това е изключително чувствителна тема и той подбира думите си много внимателно“.

Лесният или трудният път

Завоалираното предупреждение на френския президент дойде в момент, когато външните министри на Дания и Гренландия започнаха разговори с администрацията на Тръмп във Вашингтон в търсене на компромис за бъдещето на острова с население от 57 000 души.

След разговорите в сряда с вицепрезидента Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио, датският външен министър Ларс Льоке Расмусен се опита да звучи позитивно, но призна, че сделка не се очертава. „Президентът има желание да завладее Гренландия“, заяви Расмусен пред медиите. „И затова между нас продължава да има фундаментално разногласие“.

Дипломати от европейски държави, пожелали анонимност заради чувствителността на темата, казват, че в столиците продължават дискусиите как да се противодейства на Тръмп. По-лесните варианти включват протакане, лобистки усилия сред републиканците във Вашингтон, изпращане на съюзнически войски на посещение в Гренландия и дори информационна кампания в САЩ.

Но е обсъждана и възможността за прекратяване на подкрепата за американските военни разгръщания, включително радикални предложения за поемане обратно на контрола върху американските бази, каза един от дипломатите. „Обсъжда се как да окажем натиск и да кажем: „Вие имате нужда от нас и ако направите това, ние ще отвърнем по някакъв начин“, заяви дипломатът. „Но в същото време никой не иска да говори за това публично“.

Основната причина европейците да се въздържат от публична конфронтация е, че смятат подкрепата на Тръмп за жизненоважна, за да бъдат осигурени реални гаранции за сигурността на Украйна при евентуално мирно споразумение с Русия. В същото време много съюзници просто не могат да си представят свят, в който САЩ завземат Гренландия със сила. „Може би това е пожелателно мислене“, каза дипломатът, но добави: „Трябва да сме подготвени“.

Друг европейски официален представител потвърди, че правителствата обсъждат как ефективно да отвърнат на американските териториални претенции. „Европа разполага с лостове за натиск, но те не се използват в пълна степен“, каза той. Засега европейците не са психически подготвени за ескалацията, която подобни ответни мерки биха предизвикали. „Трябва да сме готови“, добави официалният представител.

В рамките на НАТО, където всякакви разговори за „наказване“ на САЩ остават до голяма степен табу, някои подчертават, че подобен ход би бил нож с две остриета. „Използването на базите като разменна монета за натиск, а това е възможно, би довело до взаимни щети“, каза дипломат от НАТО. „Европа допълнително ще загуби гаранции за сигурност… а САЩ ще загубят най-ценната си платформа за предно разполагане“.

Какви активи точно?

Към 2024 г. САЩ разполагат с 31 постоянни бази и още 19 военни обекта в Европа като част от Европейското командване на САЩ. Това включва най-малко 67 500 военнослужещи на активна служба, според последните данни на Министерството на отбраната на САЩ, като по-голямата част от тях са разположени в Германия, Италия и Обединеното кралство.

Сред тях са най-голямата база на НАТО в Европа – Рамщайн в Германия, както и авиобазите Лейкънхийт и Милдънхол във Великобритания, които заедно приютяват около 3000 военнослужещи. Авиобазата Авиано в Италия поддържа единственото американско изтребително крило южно от Алпите и е „ключов въздушен хъб на НАТО“, според Центъра за анализ на европейската политика.

Бен Ходжис, бивш командир на американските войски в Европа, заяви, че тези бази са „от съществено значение за готовността и за осигуряването на глобалния стратегически обсег на САЩ“. Принуждаването на американците да изоставят тези обекти би имало „катастрофален“ ефект върху операциите на САЩ, каза Ходжис, като подчерта, че Рамщайн играе ключова роля като стартова площадка за американски разгръщания в Близкия изток и Африка.

Това не е единственият лост на Европа. Вашингтон би загубил и около „половината“ от капацитета си за обмен на разузнавателна информация в случай на разрив, твърди Ходжис, а континентът би могъл да заплаши и да спре покупките на американско оръжие. През 2024 г. Европа е одобрила възможни междуправителствени договори на стойност 76 млрд. долара – над половината от световния общ обем на САЩ.

„Европа може да помогне за спасяването на НАТО и на тези трансатлантически отношения със Съединените щати, като се противопостави на САЩ, вместо просто да бъде пасивен изпълнител“, каза Ходжис.

Когато Тръмп бомбардира Иран през юни миналата година, американските военни плановици очакваха много по-силна съпротива от иранските сили и потърсиха подкрепа от европейците, включително чрез авиобазата на НАТО край румънското Черноморско крайбрежие. Само миналата седмица американски сили използваха британски бази за операция по задържането на танкер от т.нар. „сенчест флот“ под руски флаг в Северния Атлантик. Европейски официални лица посочиха тези примери като доказателство, че Тръмп все още се нуждае от военни съоръжения в Европа.

От логистична гледна точка закриването на американски бази би било свързано с „дълбоки предизвикателства“, каза Джефри Корн, директор на Центъра по военно право и политика към Тексаския технологичен университет, като например управлението на изтеглянето на войски и правните претенции за стойността на военните активи. Но от правна гледна точка „това наистина е въпрос на вътрешно право“ за европейските държави, които искат да прекратят американското присъствие, добави той. „Това е тяхно право“.

Въпреки тревогата около намеренията на Тръмп за Гренландия, това не е най-големият приоритет за сигурността на ЕС или Обединеното кралство. Макар държави като Германия, Швеция, Великобритания и Франция да са обещали да изпратят военен персонал на острова в знак на подкрепа, други се опасяват, че спорът е опасно отклоняване на вниманието от основната задача – защитата на Украйна от Русия.

Без американски гаранции за сигурност дипломатите признават, че ще бъде невъзможно Владимир Путин да бъде възпрян от ново нападение срещу Украйна, затова умиротворяването на Тръмп засега трябва да бъде приоритет, дори ако съюзът няма да просъществува вечно.

„Трансатлантическите отношения се променят“, каза официален представител от страна членка на ЕС. „Няма връщане назад“.