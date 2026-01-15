Свят

Тръмп не се притесни от европейските войски в Гренландия

15 януари 2026, 22:40
Тръмп не се притесни от европейските войски в Гренландия
Източник: GettyImages

Р азполагането на европейски войски в Гренландия няма никакво въздействие върху плановете на президента на САЩ Доналд Тръмп да поеме контрол над арктическия остров от Дания.

Дания разполага войски в Гренландия след заплахите на Тръмп

Това заяви говорителят на Белия дом Каролайн Левит по време на брифинг , в отговор на въпрос относно разполагането на войски, предаде АФП.

САЩ: Армията е опция за Гренландия

„Не мисля, че войските в Европа влияят по какъвто и да било начин върху процеса на вземане на решения от страна на президента, нито пък оказват влияние върху неговата цел за придобиване на Гренландия“, каза Левит.

Източник: БГНЕС    
Гренландия САЩ Доналд Тръмп
