Володимир Зеленски: Ще победим Русия в най-великия ден от живота ни

П резидентът Володимир Зеленски обеща, че Украйна ще победи Русия в деня, в който войната навлезе в трета година.

„Ние се борим за това в продължение на 730 дни от живота си. Ще победим в най-великия ден от живота ни“, каза Зеленски на събитие на открито в Киев.

"Всеки нормален човек иска войната да свърши. Но никой от нас няма да позволи Украйна да свърши", каза Зеленски, подчертавайки, че войната трябва да приключи "при нашите условия", с "справедлив" мир.

Той говори заедно с премиерите на Канада, Италия и Белгия и шефа на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен, които дойдоха в Киев, за да отбележат две години от руската инвазия.

Зеленски прегърна лидерите и връчи медали на войниците на церемония на киевското летище Гостомел, ударено от Русия в първите дни на нейната инвазия. „Преди две години срещнахме тук с огън вражеския десант, две години по-късно тук се срещнахме с нашите приятели и партньори“, каза президентът.

Dear great people of a great country, I am immensely proud of each of you. I admire each one of you. I believe in each one of you. Any normal person wants the war to end. But none of us will allow Ukraine to end.



