Войник от IDF: Убиваме цивилни според настроението на командира

И зраелски резервист, служил три пъти в Газа, заяви пред Sky News в рядко интервю пред камера, че на неговото подразделение често е било наредено да стреля по всеки, който влиза в зони, определени от войниците като забранени зони, независимо дали представляват заплаха, практика, която според него е оставяла цивилни мъртви там, където са паднали.

„Имаме територия, на която се намираме, и командите казват: всеки, който влезе вътре, трябва да умре“, каза той. „Ако са вътре, те са опасни, трябва да ги убиете. Няма значение кой е“, каза той.

Войникът, чиято самоличност не се разкрива, каза, че войските са убивали цивилни произволно. Той признава, че

критериите за откриване на огън по цивилни се променят в зависимост от командира.

Войникът е резервист в 252-ра дивизия на Израелските отбранителни сили (IDF). Той е бил командирован два пъти в коридора Нецарим; тясна ивица земя, прорязана през централната част на Газа в началото на войната, простираща се от морето до израелската граница. Тя е била предназначена да раздели територията и да позволи на израелските сили да имат по-голям контрол във вътрешността на Ивицата.

'Some Israeli commanders can decide to do war crimes.'



An IDF soldier, who spoke on the condition of anonymity, said his conscience won't let him stay silent about arbitrary killing of civilians in Gaza.https://t.co/gTz1NqQk8v pic.twitter.com/WWzIv6Ck0o — Sky News (@SkyNews) July 7, 2025

Той каза, че когато неговото подразделение е било разположено на края на цивилна зона, войници са спали в къща, принадлежаща на разселени палестинци, и са маркирали невидима граница около нея, която е указвала забранена зона за жителите на Газа.

„В една от къщите, в които бяхме били, имахме голямата територия. Тя беше най-близо до квартала на гражданите, с хора вътре. И имаше въображаема линия, за която ни казват, че всички жители на Газа я знаят и че знаят, че нямат право да я преминават“, каза той. „Но как могат да знаят, след като е въображаема?“, пита той.

Хората, които са преминавали в тази зона, най-често са били прострелвани, каза войникът. „Почти всеки, който влиза в територията бива прострелван, а това може да е и просто тийнейджър, който кара колело“, каза той.

Войникът описа

преобладаващото убеждение сред войските, че всички жители на Газа са терористи,

дори когато са очевидно невъоръжени цивилни. Това схващане, каза той, не е било оспорвано и често е било подкрепяно от командирите. „Те всъщност не говорят с нас за цивилните, които може да дойдат наблизо. Например, аз бях на пътя Нецарим и казват, че ако някой дойде тук, това означава, че знае, че не трябва да е там, а ако все пак дойде, това означава, че е терорист“, каза той.

🔴🇵🇸 Hundreds of #Gazan #civilians have been killed while seeking #aid, including from sites run by the #GHF.



🇺🇸🇮🇱 #US and #Israeli documents reveal a complex web of actors behind the new aid group 👉 #F24 special by @lemasurierjess & J. Poulson - https://t.co/2QqBwFoFQf pic.twitter.com/gnHvo5RoLF — FRANCE 24 English (@France24_en) July 3, 2025

„Това ви казват. Но аз не мисля, че е истина. Това са просто бедни хора, цивилни, които нямат много избор“,

добавя войникът. Той каза още, че критериите за откриване на огън по цивилни се променят в зависимост от командира. „Може да бъдат застреляни, може да бъдат заловени. Наистина зависи от деня, от настроението на командира “, каза той.

Той си спомни случай, в който мъж е преминал границата и е бил застрелян. Когато по-късно друг мъж е дошъл до тялото, е било решено, че ще бъде заловен. Часове след това заповедта отново се е променила – да се стреля по всеки, който пресече „въображаемата линия“.

По друго време неговата част е била разположена близо до района Шуджайя в град Газа. Той описа палестинци, които събират скрап и слънчеви панели от сграда в така наречената забранена зона. „Разбира се, там няма терористи“, каза той. „Всеки командир може сам да избере какво да прави. Така че е

нещо като Дивия запад. Някои командири наистина могат да решат да извършват военни престъпления и лоши неща и да не понасят последствията от това“.

Войникът каза, че много от неговите другари вярват, че в Газа няма невинни, позовавайки се на атаката, водена от Хамас на 7 октомври, при която загинаха около 1200 души, а 250 бяха взети за заложници. Десетки заложници оттогава са освободени или спасени от израелските сили, докато около 50 остават в плен, включително около 30, за които Израел смята, че са мъртви.

Той си спомни как войници открито обсъждаха убийствата. „Те казваха: „Да, но тези хора не направиха нищо, за да предотвратят 7 октомври, и вероятно са се забавлявали, когато това ни се случваше. Така че заслужават да умрат“.

Той добави: „Хората не изпитват милост към тях. Мисля, че много от тях наистина чувстваха, че правят нещо добро. Мисля, че същността на това е, че в съзнанието им тези хора не са невинни“.

New footage from Iran shows Israel deliberately bombing civilians in their cars after Israel repeatedly denied bombing civilians in Iran, Gaza, Lebanon, Yemen and Syria.



Criticizing the IDF is not hate speech. The IDF is a military force - not a race, religion, or ethnicity. pic.twitter.com/Az0mFyg2ga — Mohamad Safa (@mhdksafa) July 4, 2025

В Израел е рядкост войниците публично да критикуват Израелската армия, която се възприема като обединяваща институция.

Военната служба оформя идентичността и социалния статус, а тези, които говорят открито, рискуват да бъдат отлъчени. Войникът каза, че не иска да бъде разкрита самоличността му, защото се страхува да не бъде заклеймен като предател или отхвърлен от общността си.

Въпреки това се чувства принуден да говори открито. „Чувствам се сякаш участвах в нещо лошо и трябва да му противодействам с нещо добро, което правя, като говоря открито, защото съм много притеснен от това, в което участвах и все още участвам, като войник и гражданин в тази страна“, каза той.

„Мисля, че войната е... много лошо нещо, което се случва на нас и на палестинците, и мисля, че трябва да свърши. Мисля, че в израелската общност е много трудно да се критикува самата тя и нейната армия. Много хора не разбират с какво се съгласяват. Те мислят, че войната трябва да се случи и че трябва да върнем заложниците, но не разбират последствията“, каза той.

„Мисля, че много хора, ако знаеха точно какво се случва, нямаше да се приеме много добре и не биха се съгласили с това.Надявам се, че като говорим за това, може да сепромени начина, по който се правят нещата“, добавя той.

Отговорът на IDF

В изявление IDF заяви, че „действа в строго съответствие с правилата си за ангажиране и международното право, като взема осъществими предпазни мерки за смекчаване на вредите за цивилното население“. „IDF действа срещу военни цели и не атакува цивилни или цивилни обекти“, продължава изявлението.

Израелските военни добавиха, че „докладите и оплакванията относно нарушаване на международното право от страна на IDF се прехвърлят на съответните органи, отговорни за разследване на изключителни инциденти, случили се по време на войната.