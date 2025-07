Израелски удари причиниха смъртта на близо 30 души в Газа, ранените са десетки

И зраелски удари са причинили смъртта на близо 30 палестинци в ивицата Газа през изминалото денонощие, предаде ДПА, като се позова на местните власти, контролирани от радикалната палестинска групировка "Хамас", която воюва с Израел. Ранените са десетки, уточнява агенцията.

При последното по-мащабно нападение снощи са загинали поне 10 души, като над 50 са пострадалите, информира персоналът на болница "Насър" в южния град Хан Юнис.

Reuters has reported that since October 2023, Israeli attacks in Gaza have martyred 57,012 people and injured 134,592 others.



According to Gaza's Health Ministry, 6,454 Palestinians have been martyred and 22,551 wounded in Israeli strikes since the resumption of attacks… pic.twitter.com/B1DOjnxPjc