"Нищо не остана": Как войната в Газа отне деца, които още не бяха родени

„Нервите ми са разбити“, споделя 26-годишната палестинка Нура, която се чувства "оставена без нищо". След години лечение с инвитро оплождане (IVF), тя забременява през юли 2023 г.

„Бях изключително щастлива“, спомня си тя, описвайки момента, в който видя положителния тест за бременност. Заедно със съпруга си Мохамед, те решават да съхранят още два ембриона в Центъра за плодовитост Ал-Басма в Газа, с надеждата да имат повече деца в бъдеще, предаде BBC.

„Мислех, че мечтата ми най-накрая се сбъдна“, казва Нура. Но след началото на израелската военна кампания в Газа, в отговор на трансграничната атака на Хамас на 7 октомври 2023 г., всичко се променя. „В деня, когато израелските войски нахлуха, нещо в мен каза, че всичко е свършило“. Вследствие на конфликта, в който загинаха стотици палестинци и хиляди бяха принудени да бягат, Нура и Мохамед не успяха да си набавят необходимите лекарства и храна за здравословна бременност.

В седмия месец на бременността си, Нура преживява тежък кръвоизлив. „

💔 “I treated a woman who struggled with infertility for nearly seven years,” said a doctor at Al-Awda Hospital in #Gaza



“But due to siege-driven malnutrition, trauma, and being forced to flee, and lost her baby.”



This is the cost of war. This is the cost of the blockade. pic.twitter.com/xkypGsBd4H — Nourdine (@AbuJamal64741) May 26, 2025

Тя кървеше силно и дори не можехме да намерим превозно средство, което да я отведе до болницата. Накрая успяхме да я транспортираме в боклукчийски камион“, разказва Мохамед. „Когато пристигнахме, спонтанният аборт вече беше започнал.“

За съжаление, единият от близнаците на Нура е мъртвороден, а другият умира само няколко часа след раждането.

Мохамед споделя, че в района не е имало налични инкубатори за недоносени бебета. „Всичко изчезна за минута“, казва Нура. Освен загубата на близнаците, те губят и замразените си ембриони.

Хиляди ембриони унищожени

On Mother’s Day, a reminder from Gaza: Israeli airstrikes destroyed 4,000 embryos at Gaza’s largest fertility clinic in December 2023.



The embryos, stored at Al-Basma IVF Center, belonged to Palestinian couples undergoing fertility treatment. The UN Commission of Inquiry… https://t.co/xJEnzQ93YA — Drop Site (@DropSiteNews) May 11, 2025

Директорът на Центъра за плодовитост Ал-Басма, д-р Баха Галайини, изразява своята скръб и недоверие, когато обяснява, че клиниката е била обстрелвана в началото на декември 2023 г. Той не е в състояние да предостави точна дата или час и основава оценката си на последния път, когато член на персонала е видял клиниката в действие.

Според д-р Галайини, в централната част на клиниката са се помещавали два резервоара, в които са съхранявали близо 4000 замразени ембриони и повече от 1000 проби от сперма и яйцеклетки. „Двата унищожени инкубатора, струващи над 10 000 долара, бяха пълни с течен азот, необходим за запазване на пробите,“ обяснява той. Системата за охлаждане трябваше да се поддържа редовно и, „около две седмици преди обстрела, азотът започна да се изчерпва и да се изпарява“, допълва той.

Д-р Мохамед Аджур, ръководител на лабораторията, който е преместен в южната част на Газа, успял да получи два резервоара с азот, но не успял да достави резервите в клиниката поради интензивността на обстрела. „Центърът беше обстрелван и азотът стана безполезен“, пояснява д-р Галайини.

Той изразява дълбока загриженост, че събраните ембриони не са просто цифри, а мечти на хиляди хора, които от години чакат своя шанс за дете. „Много от тях не могат да се подложат отново на процедурата, а някои остаряват или са пациенти с рак. Започването отново не е лесно“, добавя д-р Галайини.

Реакцията на израелските власти

Over 33,000 killed isn't enough. One single Israeli bomb on Gaza's largest fertility clinic wiped out over 4,000 IVF embryos of Palestinian parents hoping to have children.



They want to make sure they erase our past, present, and future. And they will fail God willing. pic.twitter.com/x4oqQWlr4C — Dr. Omar Suleiman (@omarsuleiman) April 17, 2024

При запитване за коментар, израелските отбранителни сили заявиха пред BBC, че биха могли да отговорят по-добре при предоставяне на "конкретно време на удара". Те добавиха, че "работят в съответствие с международното право и предприемат мерки, за да сведат до минимум щетите за цивилни".

Международната анкетна комисия на ООН за окупираната палестинска територия обвини Израел, че "умишлено е нападнал и унищожил клиниката за ин витро оплождане в Басма" с цел "предотвратяване на ражданията сред палестинците в Газа". Комисията също така заяви, че израелските власти са затруднили доставките на медицинска помощ, включително лекарства необходими за безопасно бременнене и раждане.

По време на коментара на израелските власти, постоянната мисия на Израел в ООН отхвърли тези обвинения, наричайки ги "неоснователни". Премиерът Бенямин Нетаняху осъди Съвета по правата на човека, изготвил доклада, наричайки го "антисемитски" и "прогнил".

"Гледах как всичко се срива"

Hopes of parenthood crushed after IVF embryos, eggs and sperm, destroyed in Israel's Gaza offensivehttps://t.co/GJqEoiNbQJ — Naomi Canton (@naomi2009) May 28, 2025

Според д-р Галайини, в Газа всички девет клиники за плодовитост са унищожени или вече не функционират. Нура разказва, че това оставя нея и много други с минимален шанс да имат деца в бъдеще. Хора като Сара Худари, която започна лечението си за безплодие през 2020 г., изразяват безнадеждност. Тя е била готова за имплантация на ембрион, когато войната избухна през октомври 2023 г. „Гледах как всичко се срива“, казва тя.

Ислам Лубад, която също е имала успех в лечението си, губи бебето си по същото време. „Нямаше стабилност. Продължихме да се местим. Тялото ми беше изтощено“, споделя тя.

Въпреки, че преди войната тя е имала замразени ембриони, в момента те са изгубени.