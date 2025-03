ООН обвини Израел в сексуално насилие и „геноцидни действия“ в Газа

Е ксперти на ООН обвиниха Израел, че все повече използва сексуално насилие и насилие, основано на пола, срещу палестинци и извършва „геноцидни действия“ чрез систематично унищожаване на заведения за майчино и репродуктивно здравеопазване, съобщава Би Би Си (BBC).

Доклад, поръчан от Съвета на ООН по правата на човека, документира предполагаеми нарушения, включително изнасилване, в Газа и окупирания Западен бряг, след като атаката на Хамас срещу Израел на 7 октомври 2023 г. предизвика войната в Газа.

Той също така казва, че

унищожаването на родилни отделения в Газа и ембриони в клиника за репродуктивно здраве може да показва стратегия за предотвратяване на ражданията сред определена група – едно от правните определения на геноцид.

Израел заяви, че „категорично отхвърля неоснователните обвинения“. Израелският премиер Бенямин Нетаняху отговори гневно, като нарече Съвета по правата на човека „антисемитски, гнил, подкрепящ тероризма и неуместен орган“. Вместо да се фокусира върху военните престъпления, извършени от Хамас, каза той, тя атакува Израел с „фалшиви обвинения“.

Независимата международна анкетна комисия за окупираната палестинска територия беше създадена от Съвета на ООН по правата на човека през 2021 г., за да разследва всички предполагаеми нарушения на международното хуманитарно право и правото в областта на правата на човека.

Тричленната комисия заяви, че новият ѝ доклад се основава на показания на жертви и свидетели на сексуално и репродуктивно насилие, някои от които говориха по време на двудневни публични изслушвания, проведени в Женева по-рано тази седмица, както и проверени снимки и видеозаписи и информация от гражданското общество и организации за правата на жените.

The @UN Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, & Israel found in new report that Israel is increasingly using sexual & gender-based violence against Palestinians, Commissioner Chris Sidoti said during a press conference at @UNGeneva pic.twitter.com/Za435NH2hG